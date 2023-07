Recept: malce drugačni ovseni kosmiči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okusen in osvežilen zajtrk, ki ga pripravite že večer prej.

Sestavine:

380 ml polnomastnega kokosovega mleka

4 jedilne žlice vode

1 limona (sok in nastrgana lupinica)

3 jedilne žlice medu

1 čajna žlička vaniljevega ekstrakta

ščepec soli

200 gramov ovsenih kosmičev

1 jedilna žlica maka

1 jedilna žlica semen chia ali lanenih semen

Postopek:

V skledi zmešajte kokosovo mleko, vodo, limonin sok in lupinico, med, vaniljev ekstrakt in sol. Ko je zmes enotna, primešajte še ovsene kosmiče, semena chia in mak ter znova temeljito premešajte. Pustite stati okoli pet minut, nato še enkrat premešajte ter zmes nadevajte v kozarec oziroma drugo posodo, ki jo je mogoče zapreti. Postavite v hladilnik čez noč, zjutraj postrezite.

