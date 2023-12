Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena najbolj preprostih in hkrati najbolj okusnih sladic.

Sestavine:

250 g navadnega jogurta

1 jajce

80 ml olja

120 g sladkorja

250 g moke

1 vrečka pecilnega praška

1 vrečka vaniljevega pudinga v prahu

200 g pretlačene banane

Postopek:

Zmešamo jogurt, olje, jajce in sladkor. Nato dodamo moko, pecilni prašek in puding v prahu. Vmešamo še banano in s pripravljeno mešanico nadevamo modelčke za mafine. Pečemo 20 minut pri 180 stopinjah Celzija.