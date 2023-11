Krepka enolončnica, ki nasiti in pogreje.

Sestavine:

1,5 kg govejega plečeta

2 čajni žlički soli

1 čajna žlička popra

3 jedilne žlice olivnega olja

2 čebuli

7 strokov česna

2 jedilni žlici balzamičnega kisa

1,5 jedilne žlice paradižnikove mezge

30 g moke

500 ml rdečega vina

500 ml goveje jušne osnove

500 ml vode

1 lovorjev list

pol čajne žličke suhega timijana

1,5 čajne žličke sladkorja

4 korenčke

500 g krompirja

Postopek:

Meso narežite na približno štiricentimetrske kose, z njih popivnajte odvečno vlago, posolite in poprajte. V večji litoželezni posodi na zmernem ognju segrejte žlico olivnega olja in nanj stresite tretjino mesa. Kakšnih pet minut pražite, da kosi mesa porjavijo z vseh strani, nato ponovite še s preostalima dvema tretjinama mesa, vsakič dodajte žlico olja. Meso stresite na krožnik in postavite na stran.

V olje stresite nasekljana čebulo in česen ter balzamični kis in pražite kakšnih pet minut, medtem neprestano mešajte. Dodajte paradižnikovo mezgo, kuhajte minuto, nato v posodo stresite meso z vsem sokom, ki je iztekel iz njega. Potresite z moko in premešajte, nato prilijte vino, jušno osnovo in vodo. Dodajte še lovorjev list, timijan in sladkor, premešajte in zavrite. Nato odstavite z ognja, posodo pokrijte in jo postavite v pečico, segreto na 165 stopinj Celzija. Po dveh urah posodo vzemite iz pečice in vanjo stresite na kose narezana krompir in korenje. Premešajte in posodo vrnite v pečico še za eno uro. Nato poskusite in po potrebi dodajte sol in poper, lovorjev list pa odstranite.

Tako pripravljeno enolončnico lahko postrežete takoj, še bolj okusna pa bo, če bo v hladilniku počakala na naslednji dan, ko jo znova pogrejte.

Če nimate litoželezne posode, lahko enolončnico v loncu kuhate tudi na štedilniku, čas kuhanja je približno enak.