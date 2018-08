Puding iz temne čokolade s hruškami v 15 minutah #recept

80 g sladkorja

1/2 čajne žličke soli

1/2 čajne žličke cimeta v prahu

15 g nesladkanega kakava v prahu

25 g jedilnega škroba (koruznega škroba)

3 jajca

500 ml mleka

40 g masla, narezanega na kocke, zmehčanega na sobni temperaturi

100 g temne čokolade (ali mlečne čokolade)

po želji (priporočeno): 1 žlica poljubnega likerja, npr. malibu

3 hruške (npr. viljamovke)

50 g medu

150 g sladke smetane

po želji: sesekljani lešniki ali kakavova zrna

Foto: JernejKitchen

Pripravimo sestavine V kozico stresemo suhe sestavine (sladkor, sol, cimet v prahu, jedilni škrob in nesladkan kakav v prahu), dobro premešamo. V ločeni skledi dobro premešamo mleko in jajca. Mokre sestavine (mleko in jajca) vlijemo k suhim sestavinam v kozico in z metlico dobro premešamo, da nastane homogena zmes.

Puding skuhamo Kozico postavimo na močan ogenj in dodamo na kocke narezano maslo. Z metlico dobro vmešamo maslo v mešanico, da se popolnoma raztopi. Med neprestanim mešanjem z metlico (predvsem po dnu - zelo pomembno, sicer se nam bo mešanica zažgala) kuhamo tako dolgo, da naša mešanica za čokoladni puding zavre. Ko zavre, kuhamo še 1 minuto, nato odstavimo z ognja.

Dodamo čokolado Nadaljujemo mešanje z metlico in dodamo čokolado (uporabite lahko čokoladne solzice ali pa na kocke narezano čokolado). Mešamo tako dolgo, da se čokolada popolnoma raztopi. Na tej točki lahko dodate poljuben liker. Midva sva se odločila za kokosov malibu, ki res odlično ustreza temu pudingu. Lahko pa uporabite tudi rum ali izpustite alkohol (ta bo sicer zaradi vročine izparel in ostal bo le okus).

Napolnimo skodelice Čokoladni puding razdelimo med šest poljubnih servirnih skodelic (ali kozarcev). Z živilsko folijo pokrijemo vsak puding, da se ta dotika zgornje povrhnjice. Tako bomo preprečili nastanek skorje. Postavimo v zamrzovalnik za 15 minut, če se nam mudi s serviranjem, sicer pa v hladilnik za 45 minut ali čez noč.

Pripravimo hruške Za serviranje pripravimo hruškov nadev. Hruške prerežemo na pol in izdolbemo semena. S prerezano stranjo navzdol jih položimo v ponev. Oblijemo jih z medom in na zmernem ognju kuhamo 3 minute. Z žlico redno oblivamo hruške z medom, da ostanejo sočne in mehke. Odstavimo z ognja in pustimo, da se hruške ohladijo. Nasvet Po želji lahko po kuhanju hruškam odstranimo kožo, če so nam všeč mehkejše.