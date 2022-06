Privošči si DVOJNO DOZO osvežitve z novima okusoma DVOJNI C

Oglasno sporočilo

Legendarna pijača DVOJNI C se vrača. Gre za prvo blagovno znamko Fructala, ki so jo pile številne generacije in še danes navdušuje staro in mlado.

Naj bo letošnje leto v znamenju novih okusov DVOJNI C, ki vsebujejo vitamin C.

Poleg klasičnega okusa DVOJNI C POMARANČA vas bosta od zdaj osveževala še atraktivna nova okusa DVOJNI C RDEČA POMARANČA in DVOJNI C LIMONA, LIMETA. Gre za osvežilni pijači s sadnim sokom in dodanim VITAMINOM C, ki poskrbi za pravo mero dobrega počutja. Vsi trije okusi DVOJNEGA C so namreč VIR VITAMINA C, ki ima med številnimi blagodejnimi učinki na telo tudi vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Vsi okusi Dvojnega C so dostopni v enolitrskem kartonskem pakiranju, primernem za užitek v družbi, in priročnem 200-mililitrskem pakiranju, primernem za uživanje na prostem, ob izletih in malicah.

Privoščite si DVOJNO DOZO OSVEŽITVE, ZABAVE in PRILJUBLJENEGA OKUSA. Prepustite se in preprosto uživajte z DVOJNIM C Z VITAMINOM C iz Fructala!





Naročnik oglasnega sporočila je Fructal d.o.o.