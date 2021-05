Prekrasni kolački, ki vam bodo polepšali poletje

Najlepše trenutke v življenju je treba primerno proslaviti in se malce posladkati. Skoraj vsak dan lahko najdemo dober razlog za praznovanje in pogostitev. Včasih pa za razvajanje z najboljšimi slaščicami niti ne potrebujemo pravega izgovora.

Slasten hrustljav piškotek, ki se nam kar stopi v ustih, je že sam po sebi razlog za veselje in praznovanje. Ko potrebujemo malce energije, spodbude in veselja, si postrezimo s čudovitimi kolački, ki se lepo podajo k popoldanskemu čaju, večernemu koktajlu, dopoldanski kavici s prijateljico ali kar tako malo za vmes. Kolački so tudi prava izbira za hitro malico v službi, doma ali na izletu, ko najmlajši potrebujejo malce spodbude za naporno pot.

Kolački, ki prijajo v vsakem trenutku dneva

Privoščite si kolaček in se nagradite za uspešno opravljeno delo, za čudovit dan, prelep izlet, prebrano knjigo … Če bi se sami spomnili, da se moramo kdaj pa kdaj malce nagraditi, bi bilo življenje še lepše. Ljubitelji piškotov se novostim na prodajnih policah, ki se kar šibijo od slastnih dobrot, res ne moremo upreti in prav zdaj je pred nami osem okusov novih kolačkov, PreKrašnih kolačkov. Izberite svojega najljubšega!

PreKrašni kolački za prekrašne trenutke

Kakršen kolaček, takšen trenutek. PreKrašen.

Pozabite na dolge hvalnice, kako se neustavljivo topijo v ustih, na pretirane opise o njihovi popolni krhki teksturi in na poveličevanje njihovega natančno odmerjenega nadeva. Iz Kraševe tovarne prihajajo kolački, ki so preprosto – PreKrašni.

Seveda bi morali napisati nekaj o odlični kakovosti novih piškotkov, ki bodo vsakomur polepšali dan s koščki energije in užitka. Lahko bi, pa ne bomo. Zakaj? Ker vemo, da bo vsak izbral svojega PreKrašnega in mu bo v trenutku vse jasno. Če je dan prežet s trenutki, zakaj le-ti ne bi bili PreKrašni?

PreKrašni kolački zagovarjajo ljubezen in strpnost, zato so na voljo v različnih okusih in različnih barvah, da zadovoljijo najbolj prefinjene brbončice. V svetu, ki spodbuja odličnost, hitrost in nenehno potrebo po doseganju še večjih in boljših ciljev ter vlaganju v prihodnost, PreKrašni poudarjajo, da je čas, da se vsi vsaj za trenutek ustavimo v tej edinstveni sedanjosti in uživamo v trenutku, PreKrašnem trenutku.

PreKrašnost je občutek, ko si sproščen, ko ni več pomembno, ali dve minuti zamujaš na sestanek, ali se barva majice ujema z vzorcem na čevljih in ali je tvoja nova bela srajca umazana z malo fine in okusne čokolade. V novem svetu PreKrašnega trenutka se sprijaznimo z dejstvom, da je bela srajca kot nalašč za madeže, če pa je že na njej madež – naj bo to sladek madež s čokolado ali brez. PreKrašnost je nekaj, kar si vsak posameznik izbere sam, in tu pridejo PreKrašni kolački, da nas opomnijo, da je v vsakem trenutku mogoče najti nekaj pozitivnega – tisti PreKrašni trenutek, ko dojamemo, da je življenje lepo, da ni treba komplicirati in da je preprostost pot do miru in sreče.