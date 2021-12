Praznični jedilnik: letos postrezite to jed

Najtežja stvar pri organizaciji božičnih praznovanj nista praznična okrasitev doma in zavijanje daril. Pač pa je to načrtovanje božičnega jedilnika, ki mora biti okusen, da navduši vse zbrane, poleg tega pa mora biti vsaj malo prazničen.

Foto: Envato

Pozabite na tradicionalni pražen krompir in pečenko

Božič je tisti čarobni del leta, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Je čas srečanj s prijatelji in sorodniki, nemalokrat prav ob dobri hrani. Morda je zdaj čas, da dopolnite svoj tradicionalni praznični jedilnik in poskusite nekaj novega, da bodo letošnji prazniki drugačni.

Popestrite svojo praznično mizo z ribjimi jedmi, ki bodo zagotovo navdušile vsakega ljubitelja dobre hrane in so prav tako okusne kot vaš priljubljeni klasični praznični jedilnik. Nekaj idej za glavno ribjo jed predstavljamo spodaj.

S kakvostno posodo so rezultati zagotovljeni! Posodo Jamie Oliver by Tefal Home Cook odlikuje: indikator toplote THERMO-SIGNAL ® , ki se obarva temnordeče, ko je posoda optimalno segreta za vnos sestavin,

, ki se obarva temnordeče, ko je posoda optimalno segreta za vnos sestavin, tehnologija THERMO-FUSION™ INTEGRAL za zagotavljanje maksimalne in enakomerne prevodnosti toplote,

za zagotavljanje maksimalne in enakomerne prevodnosti toplote, neoprijemljiva obloga z delci titana, kar ji daje dodatno odpornost na praske in dologotrajnost uporabe,

z delci titana, kar ji daje dodatno odpornost na praske in dologotrajnost uporabe, zdravju popolnoma prijazna obloga brez PFOA, kadmija in svinca. Posoda Jamie Oliver by Tefal Home Cook je primerna za vsa kuhališča. Uporabljate pa jo lahko tudi v pečici do 250 stopinj Celzija, kar omogoča vsestransko uporabo posode. Dodani so stekleni pokrovi za popolno kontrolo nad kuhanjem, s kovinsko obrobo in ročaji. V notranjosti posode je merilna skala, da boste lahko vse vaše recepte skuhali na enostaven način. Posodo Jamie Oliver by Tefal Home Cook lahko ekskluzivno kupite v prodajalnah Mercator in M Tehnika po polovični ceni.

Recepti za jedi, ki bodo navdušile vaše prijatelje in družino

Losos s kremno omako iz mete

Sestavine

200 g lososa

1 rumenjak

150 ml naravnega svežega sira

1 jedilno žlico drobno nasekljane sveže mete

1 kozarec ribje jušne osnove

sol in poper

Postopek priprave

Lososa pecite približno 6 minut na vsaki strani in ga pri tem nežno obračajte z lopatko. Za omako zmešajte skupaj vse sestavine. Nato segrejte skoraj do vrelišča.

Za prilogo ponudite riž ali pečen krompir.

Pečene kozice v paradižnikovi, bazilikini in feta omaki

Sestavine

1/3 skodelice (80 ml) ekstra deviškega oljčnega olja

1 por (samo beli del), sesekljan

5 šalotk, sesekljanih

4 stroki česna, tanko narezani

1 kg velikih kozic, olupljenih in brez žil

1/3 skodelice (95 g) paradižnikove paste

250 g grške fete, zdrobljene

listi bazilike, sesekljani listi peteršilja in hrustljavi kruh za serviranje

Postopek priprave

V pokriti ponvi na srednji temperaturi segrejete olje. Dodate por, šalotko in česen ter z občasnim mešanjem kuhajte 4-5 minut, dokler por ni mehak. Dodajte kozice in jih med stalnim obračanjem kuhajte še 1 minuto oziroma dokler ne začnejo spreminjati barvo.

Paradižnikovo pasto v majhni posodi zmešajte s 1/3 skodelice vode, nato jo dodajte v ponev h kozicam. Pokrito kuhajte še 2-3 minute. Na vrhu potresite feto in zelišča ter postrezite s popečenim kruhom.

V vaniliji karamelizirana morska spaka z grahom z wasabijem

Sestavine

8 kosov morske spake (80‒100 g/kos)

2 žlici rastlinskega olja

25 g slanega masla

7 cl belega vina

strok burbonske vanilje

20 cl tekoče smetane s 35 odstotki maščobe

200 g svežega graha

400 g zamrznjenega graha

20 cl goste sveže smetane

20 g wasabi paste

sol, poper

Foto: Envato

Postopek priprave

Zamrznjen grah kuhajte v veliki količini vroče vode. Odcedite. Grah hitro ohladite v ledeno mrzli vodi in s tem ohranite njegovo svetlo zeleno barvo. Dodajte wasabi pasto, sol in smetano. Pretlačite skozi gosto cedilo in pripravite popolnoma gladek pire.

Svež grah olupite. Skuhajte ga podobno kot zamrznjenega. Grah ohladite in dajte na stran.

Koščke morske spake pecite na olju, dokler ne porjavijo. Ko so ravno pečeni, dodajte maslo in semena vanilije. Nadaljujte s peko in koščke ribe oblivajte z maščobo, dokler ne postanejo zlato rjave barve. Prestavite v posodo, ki je primerna za peko v pečici, in pecite v pečici pri 70 stopinjah Celzija, dokler omaka ni gotova.

Zalijte z belim vinom in s posode očistite sokove. Zgostite. Dodajte smetano in začinite s soljo ter poprom. Sočasno ponovno segrejte pire iz graha.

Pire porazdelite po krožnikih. Posujte s celim grahom. Na vrh postavite kose ribe in pokapajte z omako. Zraven izvrstno paše riž ali kuhan krompir z blitvo.

