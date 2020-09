Poslovi se od kravjega mleka, zate imamo riževe napitke v prahu v kar šestih okusih!

Oglasno sporočilo

Nature's Finest je slovenska znamka, ki slovi kot trendsetter na področju prehranskih dopolnil in živil. Prvi v Sloveniji so ob 10. obletnici podjetja razvili rižev napitek v prahu in tako poskrbeli, da bo tvoj napitek VEDNO SVEŽ IN OKUSEN.

Iščeš vegansko in okusno alternativno kravjemu mleku? Potem te bodo riževi napitki v prahu Nature's Finest povsem navdušili.

Mnogi so zaradi različnih razlogov prenehali uporabljati živalsko mleko. Nekateri ga ne morejo piti zaradi alergij ali laktozne intolerance, drugi sledijo veganski prehrani in zaradi etičnih razlogov ne uživajo živalskih izdelkov. Posledično je zdaj na voljo vrsta nestandardnih mlečnih nadomestkov. Vsak ima drugačen prehranski profil, okus, barvo in teksturo.

Zakaj bi morali sploh uživati rastlinsko mleko? Spoznajte prednosti riževega napitka v prahu Nature's Finest za vaše zdravje.

Prijazen do srca

Ker rižev napitek ne vsebuje holesterola, je odličen nadomestek za tiste, ki imajo težave z visokim holesterolom. Riževi napitki so zato koristna možnost za vsakodnevni obrok.

Za vse z laktozno intoleranco

Rižev napitek laktoze ne vsebuje in je zato, v nasprotju z mlekom, primeren za vse, ki jih pestijo težave s presnovo laktoze. Olajša tudi prebavni sistem in pospeši izboljšanje bakterijskega okolja črevesja, ki preprečuje prebavne motnje in okužbe.

Primeren za alergike na mlečne beljakovine

Rižev napitek je izvrstna alternativa kravjemu mleku, saj ne vsebuje mlečnih beljakovin.

Dober vir vitamina B

Rižev napitek je dober vir vitaminov skupine B, kot so tiamin, niacin, riboflavin, vitamin D in kalcij. Redno uživanje riževega napitka zato lahko pomaga tudi pri vzdrževanju in krepitvi telesa ter celotnega imunskega sistema.

Vsebuje ogljikove hidrate za energijo

Rižev napitek je dober vir ogljikovih hidratov, saj zagotavlja energijo in ima manj maščob. Rižev napitek je zato lahko ena boljših pijač za povečanje energije, še posebej če se ukvarjamo s športom. Dobro ga je spiti že takoj zjutraj.

Izdelek priporočamo vsem, ki iščejo rastlinsko alternativo mleku, vsem, ki imajo laktozno intoleranco, tudi alergikom, veganom in vegetarijancem. Namenjen je vsem, ki so na različnih dietah, in tistim, ki jim je zdrav način življenja blizu.

Zakaj je rižev napitek v prahu Nature’s Finest tako drugačen in zato boljši?

Napitek je v prahu in zato vedno sveže pripravljen

Verjetno se vsi strinjamo, da ni boljšega obroka od sveže pripravljenega. Ko si zaželimo mešanico, si prah preprosto vmešamo v poljubno pijačo in obrok že lahko zaužijemo.

Popolnoma brez dodanega sladkorja

Še vedno pa je primeren za sladkosnede. Ima sladek in lahek okus, a je vseeno zdrav in nizkokaloričen.

100-odstotno naravnega izvora in ekološko pridelan z vsemi potrebnimi certifikati

Izjemnega okusa

Čeprav izdelek nima dodanega sladkorja, je izjemnega okusa. Izbirate lahko kar med šestimi različnimi: navadnim Bio Riževim napitkom, Bio Riževim napitkom z okusom kokosa, Bio Riževim napitkom z okusom kakava, Bio Riževim napitkom z okusom kakava in vanilje, Bio Riževim napitkom z okusom mandlja in Bio Riževim napitkom s kalcijem.

Odličen za na pot

Rižev napitek lahko vzamemo s seboj v službo, na izlete ali potovanja. Hranimo ga na sobni temperaturi in pospravimo tako, da ne vzame veliko prostora.

Lahko se meša z vsem

Izdelek je v prahu, zato ga lahko mešamo z najljubšo pijačo. Uporabimo ga lahko za bogatejši okus ali pa kot povsem samostojen obrok.

Primeren je za vse starosti

Napitek je priporočljiv tako za starejše kot tudi najmlajše. Otrokom ga zmešamo z vodo kot preprost obrok ali pa ga dodamo v njihov mlečni zajtrk in obogatimo okus.

Veganski

Tako kot preostali žitni napitki vsebuje zelo malo nasičenih maščob in ne vsebuje laktoze, zato je primeren za vegane in laktozno intolerantne osebe.

Uporaba riževega napitka Nature’s Finest v vsakodnevni prehrani

Odkrijte različne okuse riževih napitkov! Pripravili smo okusen recept z riževimi napitki v prahu Nature's Finest, ki vas bodo naravnost navdušili. Za več odličnih brezplačnih receptov pa skoči na naš blog.

Chia puding z bananinim sladoledom, arašidovim maslom in goji jagodami 2 jedilni žlici goji jagod Nature's Finest

4 jedilne žlice riževega napitka z okusom mandlja Nature's Finest

1,5 skodelice vode

4-5 zamrznjenih banan

1 žlica bio arašidovega masla Nature's Finest

Polovica skodelice chia semen Nature's Finest

V vodo dodajte rižev napitek v prahu in premešajte. Dodajte chia semena in premešajte. Dodajte goji jagode, ponovno premešajte. Pustite stati vsaj eno uro ali čez noč v hladilniku. Po desetih minutah še enkrat premešajte. Tik pred serviranjem premešajte zamrznjene banane v multipraktiku do gladke mase. Dodajte arašidovo maslo in vse skupaj premešajte.

Kje lahko najdem riževe napitke v prahu?

Riževe napitke v prahu Nature’s Finest si lahko priskrbite v več kot 200 trgovinah v Sloveniji pri vseh večjih partnerjih (Spar, Mercator, Tuš, Leclerc) in na spletni strani www.naturesfinest.si, kjer lahko zase najdete še ogromno drugih izdelkov, ki jih ponuja naša znamka.

