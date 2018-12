Poli je posebna, kot je poseben Luka

V kampanji za Poli hammy sodelujejo znani obrazi s sveta špota in zabave - košarkarski zvezdnik Luka Dončić ter igralca Tadej Toš in Enis Bešlagić.

Ob Poli zrasle že številne generacije

Poli je sinonim piščančje posebne klobas, ki s svojo svežino, domišljijo in humorjem napolnivsak dan in vsak hladilnik. Poli je večno mlada, zabavna in ambiciozna, večno posebna. Na prodajne police je poslala novo uspešnico - najboljšo piščančjo šunko Poli hammy.

Samo za velike … Nova piščančja šunka!

Vsi si želimo lahkega, okusnega in uravnoteženega obroka, nekaj, kar si lahko pripravimo hitro, na različne načine, v raznovrstnih jedeh in z mnogo dodatki. Odlična rešitev je nova piščančja šunka Poli hammy.

Kar 90 odstotkov piščančjega mesa.

Poli piščančja šunka je skrbno pripravljena iz visoko kakovostnega piščančjega mesa. V ustih je sočna in mehka. Navdušuje nas s prijetno svetlorožnato barvo, strukturo šunke in nežnim vonjem. Lahko jo dobimo že narezano, v različnih velikostih in pakiranjih.

Poli hammy razvita s posluhom za potrebe in pričakovanja potrošnikov

Pred lansiranjem na trg je Perutnina Ptuj z raziskavami v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini pri potrošnikih preverila idejo o širitvi blagovne znamke Poli v novo kategorijo piščančjih šunk in šunkaric, koncept, izdelek in ime.

Več kot 2000 sodelujočih v raziskavi Valicona blagovno znamko Poli doživlja izrazito pozitivno, kot znamko št.1, ki se močno povezuje z inovacijami, spremembami in novostmi, zato lansiranje Poli piščančje šunke z imenom Poli hammy ne predstavlja izrazitega presenečenja in so jo kupci zelo dobro sprejeli.

Sestavine:

Poli hammy

koruzna štručka

rezine avokada

pečeni šampinjoni (rezine)

Poli hammy za praznike? Vedno!

Poli hammy je navdušila naše želodčke ravno ob pravem času – da bomo lažje vstajali v zgodnjih jutranjih urah in navijali za Luko Dončića ter da se bomo še lažje lotili prazničnih kulinaričnih mojstrovin. Res je, vse kaže, da bo Poli hammy zvezda prazničnih miz. Za narezke, fine kruhke, v sočnih solatah ali kot tisti pravi dodatek testeninam ali zelenjavnim prilogam.

Da bo priprava praznične mize še lažja, smo za vas pripravili tri praznične hammy recepte.

Sestavine:

40 g Poli hammy

20 g parmezana

¼ srednje velike bučke

½ kivija

50 g berivke ali podobne solate

5 rdečih redkvic

olje za peko

olivno olje , jabolčni kis

sol, mleti poper

Priprava:

Solato očistimo, skrbno operemo, jo naložimo na krožnik ter pokapljamo z olivnim oljem in kisom. Po zunanjem robu naložimo poljubno narezane rdeče redkvice. Pri tem smo lahko še posebej kreativni. V sredino krožnika naložimo opečene rezine Poli in tanke rezine opečenih bučk, za element presenečenja dodamo še rezine kivija. Vse sestavine, razen redkvic in solate, rahlo popopramo in bogato potresemo z nastrganim parmezanom.

Sestavine:

220 g Poli hammy

150 g sveže rdeče paprike

100 g kislih kumaric

2 dl kisle smetane

150 g majoneze

100 g sira gauda

sol, mleti poper

Priprava:

Poli hammy narežemo na zelo majhne koščke. Še bolje bo, če jo kar zmeljemo (kot mleto meso). Papriko in kisle kumarice zrežemo na zelo majhne koščke (zdaj to že znamo, kajne?), dodamo kislo smetano, majonezo in na majhne koščke narezan (ali nariban) sir. Solimo in popramo ter vse skupaj dobro premešamo. Namaz postavimo za pol ure v hladilnik. Po natanko 30 minutah si lahko najbolj neučakani otroci in odrasli na kruh že namažejo odličen namaz. Seveda lahko namaz po želji obogatimo in začinimo. Če želimo bolj pikantnega, dodamo pekoče feferone ali čebulo in česen.

Sestavine:

250 g Poli

10 jajc

200 g čebule

2 ribji konzervi sardelic

100 g kislih kumaric

bučno olje

sol, mleti poper

Sestavine:

Jajca trdo skuhamo. Olupimo jih v mrzli vodi, pretlačimo ali sesekljamo. Dodamo drobno sesekljano čebulo, zdrobljene sardelice z oljem, na drobne kockice narezano Poli in na kockice narezane kisle kumarice. Solimo, popramo, po okusu dodamo bučno olje in vse skupaj premešamo. Zdaj potrebujemo le še rezine svežega kruha in okusen zajtrk, večerja ali prigrizek je pripravljen.