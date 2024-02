Pokažite svoje barmanske sposobnosti na tekmovanju Badel Masterclass in osvojite 30 tisoč evrov

Oglasno sporočilo

Tekmovalci bodo svoje barmanske sposobnosti pokazali na najbolj razburljivem in največjem barmanskem tekmovanju v regiji, ki bo preverjalo znanje, veščine in strast do sveta pijač. Zmagovalcu, ki bo izbran iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije in Črne gore, bo poleg možnosti izmenjave znanja in izkušenj zagotovljena fantastična denarna nagrada: 30 tisoč evrov. Zmagovalec bo poleg vsega postal še ambasador blagovne znamke Badel. Za drugo mesto je zagotovljenih štiri tisoč evrov, nagrada za tretje mesto na tekmovanju pa je dva tisoč evrov.

Foto: Badel Masterclass

Prijave potekajo do 16. februarja, marsikomu pa bo spodbuda za prijavo prav bogat nagradni sklad. Prijave so odprte za vse iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije, na tekmovanje v Beogradu pa se lahko prijavijo vsi iz Črne gore. Pravila in pogoji sodelovanja so na voljo na povezavi Badelmasterclass.com. Vsi polnoletni kandidati s stalnim prebivališčem v državi, v kateri se prijavljajo, morajo po preverjanju pogojev sodelovanja izpolniti podatke za dostop na strani Badel Masterclass na povezavi.

Badel Masterclass bo potekal v treh razburljivih krogih. Prvi krog je sestavljen iz spletnega preizkusa teoretičnega znanja in bo potekal po preverjanju prijav 18. februarja na spletni strani https://badelmasterclass.com.

V nadaljnje kvalifikacije se bo uvrstilo 20 tekmovalcev, ki v najkrajšem času pravilno odgovorijo na največ vprašanj, saj se točkuje tudi hitrost odgovora. Drugi krog bo v petih mestih: Zagrebu, Beogradu (tekmovalci iz Srbije in Črne gore), Ljubljani, Sarajevu in Skopju, vsako mesto pa bo gostilo najboljše barmane. Pomerilo se bo 20 kandidatov z največ točkami iz prvega kroga. Skupno sto tekmovalcev bo imelo priložnost pokazati svoje znanje na regionalni ravni. Tretji finalni krog tekmovanja bo zbral najuspešnejše iz drugega kroga.

Finale bo v Zagrebu od 8. do 16. aprila, v finalnem krogu pa bodo najboljši kandidati iz vseh držav iz drugega kroga, ki se bodo potegovali za zmago in nagrado 30 tisoč evrov, ki jo bo prejel najbolje ocenjeni tekmovalec.

Pridružite se največjemu regionalnemu tekmovanju barmanov in pokažite, zakaj ste najboljši v svojem poslu. Prijavite se še danes in osvojiti srca sodnikov in občinstva s svojim neverjetnim talentom in znanjem!



Več na https://badelmasterclass.com!

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

Naročnik oglasnega sporočila je Badel Masterclass.