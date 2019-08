Foto: Miha First

Pajta domuje v simpatično prenovljeni zgradbi, ki pametno združuje sodobnost in preteklost, stoji pa v krajih, kjer se čas kar malo ustavi.

Pajta Bisztró

Templomszer 7, 9941 Őriszentpéter, Madžarska

Telefon: +36 70 416 3388

Če so na naši strani meje letovišča in golf igrišča, hoteli in moderne gostilne, je nekaj korakov čez mejo vse drugače. A to je že druga zgodba, epizoda iz znane serije "Madžarska ni Budimpešta", ki jo bo moral priljubljeni voditelj še urediti. Če torej v Budimpešti lahko jeste v prvovrstnih restavracijah z Michelinovimi odlikovanji in v tradicionalnih palačah, kjer meniji sežejo do 300 evrov na osebo, je v Pajti drugače.

Foto: Miha First

Najdaljši meni, ki obsega kakšnih devet jedi in serijo manjših pozdravov iz kuhinje, stane okoli 40 evrov! Mlado osebje je prijazno in zavzeto, angleško govorijo brez napak, kar je za komunikacijo povprečnega Slovenca na Madžarskem zelo pomembno.

Foto: Miha First

V Pajti so osnova lokalno pridelane sestavine, nekaj pridelkov jemljejo od sosedov, vina so madžarska, le nekaj malega je naše, Marofove kapljice. Tudi peneča vina so lokalna, najbolj suho je ponujal Kreinbacher. Solidno, brut, čeprav bi iz uvoza lahko dobili boljše, tudi iz naših krajev. Zato smo hitro preskočili na precej bolj zanimiv biodinamični furmint (šipon, če hočete) 2016 iz kleti Kiralyudvar v Tokaju.

Foto: Miha First

In potem se je začelo. Navidez nedolžno s tremi vrstami kruha, bučnim, ajdovim in mlečnimi pogačami, ki jim tako kot v Prekmurju rečejo pereci. Nato pa nas je sezul že prvi pozdrav iz kuhinje, fantastična kombinacija svinjske masti, ocvirkov in svežih jabolk, ki so ji hitro sledili še bučni cvetovi, nadevani s svežimi bučkami, kumaricami in "ikrami" španskega bezga, ter kozarček, napolnjen z dimom, ki je objemal šunko, smetano, kremo stročjega fižola in sončnična semena.

Bučni cvetovi s svežimi kumaricami in bučkami, odišavljenimi s španskim bezgom Foto: Miha First

Vse to so bile ideje iz kuhinje, ki so poudarjale sestavine in okuse pokrajine, in nič drugače ni bilo, ko smo začeli s prvimi konkretnejšimi jedmi. Recimo z ocvrtim kostnim mozgom, ki sta ga spremljala pena fermentiranih kumaric in leča, še eno izjemno kombinacijo, pri kateri so kisline lepo blažile maščobo mozga.

Ocvrt kostni mozeg Foto: Miha First

Za osvežitev je prispela hladna lubenična juha s kroglicami štirih različnih melon, kozjim sirom in baziliko, nato pa je bil čas za langaš. Jasno, saj smo na Madžarskem. V tem primeru je bil veliko manjši kot običajno, obložen z opečenim sirom in bogato smetano ter začinjen z vloženimi popki česna in kislico. Takšnih langašev bi lahko pojedli množico, a mladi šef je bil neomajen, vsakomur pripada eden.

Langaš s sirom, smetano, kislico in popki česna Foto: Miha First

So pa zato takoj nadaljevali s pečenim somom v ponvi, ki mu priložijo dve različici jajčevcev, popečene in pasirane, ajdovo pokovko in nastrgan poletni tartuf.

Som, jajčevci in tartufi Foto: Miha First

Kuharji v Pajti iščejo nove okuse in variacije, v receptih poskušajo presenetiti, a niti za trenutek ne nadlegujejo z idejami, ki bi jedca odvračale od hrane. Še najmanj prepričljivi so pri vinu in morda bi svojo lokalno zgodbo lahko razširili do bližnje Slovenije ali Avstrije. Pri glavni mesni jedi so k poštenem kosu govejega fileja priporočili modro frankinjo Tavasszal a Föld iz kleti Gáborja Karnerja, ki se je znala spopasti z izvrstno pečenim, živorožnatim mesom. Kot priloga so nastopale variacije gomolja zelene in bora – ta je prispeval pinjole in aromo iglic.

Govedina, gomolj zelene in pinjole Foto: Miha First

Pri Pajti je glavna jed res glavna (ne samo ena v vrsti enakovrednih), tako ribja kot mesna, a hrane ni bilo preveč, zato je jasno, da se nismo branili palačink. Konec koncev Madžari trdijo, da so ob golažu, bograču in gosjih jetrih zaslužni tudi za to priljubljeno sladico, kajne?

Natočili so sladko vino tokaj szamorodni, ki ga (španska) Vega Sicilia (Oremus) prideluje na Madžarskem, pospremil pa je palačinke z bučnim oljem, polnjene z malinami. Še enkrat – fantastična kombinacija.

Bučne palačinke z malinami Foto: Miha First

In to bi bilo vse, če ne bi priporočili še sosedovih kozjih sirov. Enega zorjenega, enega v pepelu, enega staranega, enega mladega, povaljanega v bučna semena ... Okrasili so jih s poletnimi rožicami in priporočili, da jih pojemo skupaj z rogljički iz kozjega mleka, sirovimi krekerji, robidami, figami, ribezom, bučnimi semeni in ringlojem. Bilo je tako okusno, kot je bilo lepo videti.

Izbor kozjih sirov Foto: Miha First

Povzetek

Ustvarjalna madžarska kuhinja "sredi ničesar", ki obeta resen preboj med najboljše, predvsem pa z bližnjimi sosedi v Sloveniji (Rajh, Tramšek, Kodila, Rotunda) ustvarja novo kulinarično središče. Pri Pajti boste za 40 evrov pojedli vse, kar imajo, in če ste ljubitelji sodobnih kuharskih idej, boste tudi uživali.

Vinska karta favorizira ekološka in biodinamična madžarska vina, nekaj je okoliških, veliko je avtorjev iz Tokaja, cene so nizke, za tiste, ki si želijo slovenskih vin, pa je na voljo vse boljši Marof.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.