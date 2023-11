Okusna jesenska sladica: torta s slivami in bučo

Jesenski čas s seboj prinaša številne čare, od barvite narave na vsakem koraku pa vse do okusnih sadov, ki jih pobiramo v tem letnem času. Buče so eden izmed najbolj priljubljenih jesenskih plodov, s katerimi okrašujemo svoje domove in jih vključujemo v najrazličnejše jedi. Čeprav jih praviloma povezujemo z juhami in prilogami, se odlično obnesejo tudi v sladicah. Mi smo tokrat iz nje spekli barvito jesensko torto.

Foto: Siol.net

Buče so vsestranska sestavina, saj jih lahko kombiniramo z različnimi okusi in začimbami. Ko se odločimo, kako jih bomo vključili v svoje jesenske sladice, se prepustimo svoji ustvarjalnosti. Tokratni recept za jesensko torto je pripravila Jerca Osvald, ki v svojem vsakdanjem življenju skrbi za to, da so njene torte in sladice pripravljene z veliko mero občutka za kombiniranje različnih okusov in estetiko. Torta je primerna tako za posebne priložnosti kot za posladek ob koncu tedna.

Foto: Siol.net

Bogati okusi jeseni, združeni v barviti torti

S prihodom jeseni najrazličnejše pite in piškoti pogosto ukradejo pozornost. A ko res želimo proslaviti ta čaroben čas, se nič ne more kosati z barvito jesensko torto. Še posebej, če vključuje tipične sezonske plodove. V sledečem receptu smo uporabili sladke slive in kremasto hokaido bučo.

Sestavine za testo:

Foto: Siol.net 3 jajca

60 g sladkorja

100 ml olja

90 ml mleka

90 g moke

60 g mletih lešnikov

5 g sode bikarbone

½ žličke soli

Priprava testa:

Jajca in sladkor tako dolgo stepamo, da dobimo penasto zmes. Počasi vmešamo olje. V zmes nato ročno vmešamo presejano moko, sodo, sol in mlete lešnike. Na koncu vmešamo še mleko.

Zmes prelijemo v namaščen tortni pekač premera od 22 do 24 cm in pečemo približno pol ure v predhodno ogreti pečici na 160 stopinj Celzija.

Foto: Siol.net

Sestavine za jogurtovo kremo:

Foto: Siol.net 250 ml Mu tekočega sadnega jogurt z okusom hruške in vanilje

200 g skute

250 ml sladke smetane

4 liste želatine

Priprava jogurtove kreme:

Liste želatine namočimo v vodo in med tem časom zmešamo jogurt in skuto. Dve žlici kreme segrejemo in v njej raztopimo želatino ter še vročo vmešamo v zmes jogurta in skute. Na koncu dodamo stepeno smetano.

Foto: Siol.net

Sestavine za slivov insert:

Foto: Siol.net 450 g razkoščičenih sliv

sok polovice limone

2 žlici sladkorja

3 listi želatine

Priprava inserta:

Liste želatine namočimo v vodo in med tem časom pokuhamo slive ter jih spasiramo. Dodamo limonin sok, sladkor in ožete lističe želatine. Pripravljeno zmes vlijemo v namaščen manjši pekač premera 18 cm in postavimo v skrinjo, da se strdi.

Sestavine za hokaido mousse:

Foto: Siol.net 200 g bučkinega pireja

90 g bele čokolade

3 listi želatine

300 ml sladke smetane

2 žlici skute ali grškega jogurta (opcijsko)

Priprava moussa:

Liste želatine namočimo v vodo. Vmes pripravimo bučkin pire. V parni kopeli ali majhni količini vode skuhamo bučo. Bučo spasiramo, ji dodamo koščke bele čokolade ter ožete lističe želatine. Na koncu dodamo stepeno sladko smetano in – če želimo – še dve žlici grškega jogurta ali skute.

Sestavljanje torte:

Okrog lešnikovega biskvita damo tortni obod ali acetatno folijo. Na testo najprej vlijemo jogurtovo kremo, nanj položimo strjen slivov insert, nato vlijemo še hokaido mousse. Vse skupaj postavimo v hladilnik, da se jogurtova krema in mousse strdita.

Preden torto razrežemo, jo okrasimo s koščki sliv in bučnimi semeni.

Foto: Siol.net

Recept za jogurtovo zloženko s hruško v kozarčku

Sestavine za jogurtovo kremo:

Foto: Siol.net 130 ml MU tekočega sadnega jogurta z okusom borovnice

75 g kremnega sira

85 ml sladke smetane

2 lista želatine

2 žlici sladkorja v prahu (opcijsko)

Sestavine za hruškov pire:

500 g očiščenih in narezanih hrušk

sok polovice limone

2 žlici sladkorja

2 in pol lista želatine

Foto: Siol.net

Priprava:

Liste želatine namočimo v vodo in med tem časom pokuhamo hruške ter jih spasiramo. Nato dodamo limonin sok, sladkor in ožete lističe želatine.

Posebej zmešamo jogurt in kremni sir. Dve žlici kreme segrejemo in v njej raztopimo želatino ter še vročo vmešamo v zmes jogurta in kremnega sira. Na koncu dodamo stepeno smetano.

V kozarček nabrizgamo obe masi po plasteh ter sladico za nekaj časa postavimo v hladilnik. Preden postrežemo, po vrhu potresemo borovnice in pražene lešnike.