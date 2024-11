Okusite vrhunska vina z večstoletno tradicijo

Vinorodna Štajerska vas vabi, da doživite edinstveno kombinacijo mestnega šarma in naravne spokojnosti. Tu boste začutili gostoljubnost, odprtost in toplino, ki jo premore le ta regija, kjer trta že stoletja piše zgodovino.

Stara trta je več kot 450 let stara vinska trta, ki raste v osrednjem delu mesta Maribor na Lentu. Foto: Domen Groegl

Šest podokolišev, šest edinstvenih zgodb

Predstavljajte si občutek osebno spoznati vinarja med njegovimi vinogradi sredi čudovite narave le nekaj minut za tem, ko vas je njegovo vino navdušilo na enem od mestnih trgov urbanega utripa. Morda na tistem, kjer že več kot 450 let domuje najstarejša vinska trta na svetu, slavnostno zapisana v knjigi rekordov, ali pa tistem, ki pripada najstarejšemu mestu v državi in se med drugim ponaša tudi z nekaterimi dragocenimi pričanji rimskega cesarstva.

Jeruzalem Foto: Agencija DAMN

Tako tesen preplet navdihujočih urbanih in naravnih zgodb na dostopnih trajnostnih razdaljah ponuja samo Vinorodna Štajerska, največji vinorodni okoliš v Sloveniji, ki na severovzhodnem delu države združuje šest vinorodnih podokolišev : Ljutomer - Ormož, Maribor, Radgona - Kapela, Haloze, Srednje Slovenske gorice in Šmarje Virštanj.

Haloze Foto: PRJ Halo

Vse podokoliše odlikujejo znamenite lege, ki se zaradi reliefa, nadmorske višine ter ugodnih talnih in klimatskih razmer uvrščajo med najboljše vinogradniške lege na svetu, številni štajerski vinarji pa razvajajo z gostoljubnostjo, kakovostnimi zgodbami ter bogato ponudbo raznolikih vin, kjer prevladujejo izrazito aromatična bela vina, navdušujejo izjemna predikatna vina, vse bolj pa se uveljavljajo tudi rdeče sorte, kot sta modra frankinja in svetovljanski modri pinot.

Od najstarejše trte do najstarejšega vina

Ko boste raziskovali Vinorodno Štajersko, se prepustite svojim občutkom in navdihu, saj boste povsod deležni gostoljubnosti, odprtosti, sproščenosti in domačnosti, četudi ste daleč od doma. Pa vendar ne spreglejte nekaterih prav posebnih dragocenosti, ki Vinorodno Štajersko postavljajo na sam vrh po pomembnosti za slovensko kot tudi svetovno vinsko in širšo kulturo.

Foto: Arhiv RASG

Ob že omenjeni starostni kraljici vseh trt na svetu, ki s ponosom in zdravjem še vedno navdušuje obiskovalce z vsega sveta na promenadi Lent v Mariboru, iz tega mesta prihaja še ena rekorderka, in sicer največja klasična vinska klet v Srednji Evropi, ki jemlje dih v vseh smereh pod površjem mestnega središča. Še ena velika mestna klet je tudi na bližnjem Ptuju, kjer je skrbno shranjeno najstarejše slovensko vino iz leta 1917.

Zlata trta Foto: Arhiv Ptujska klet

Ljubitelji penin boste najcelovitejšega doživetja deležni v Gornji Radgoni, ki je tudi začetnica slovenskih penin, saj so tukaj prvo slovensko penino pridelali že leta 1852, o tem prelomnem dejanju pa poročali tudi v Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novicah. Velika posebnost so tudi terasasti vinogradi v čudovitem Jeruzalemu in izjemno strmi haloški vinogradi, oboji pa pišejo izjemne vinske zgodbe.

Srce med vinogradi Foto: Arhiv slovenia.info

Okusite Štajersko in občudujte njene vinogradniške bisere V urbanaravni Vinorodni Štajerski se bodo poleg prijaznosti štajerskih vinarjev vašega srca dotaknili izjemni laški rizlingi, sauvignoni, chardonnay, renski rizlingi, rumeni muškati, šiponi, sivi pinoti, traminci, avtohtone ranine in druge sorte, nedvomno pa bo vaše srce zaigralo tudi ob neponovljivem razgledu nad znamenito srce med vinogradi, ki na vaš obisk čaka v štajerski Zgornji Kungoti.

Objavo članka financira Evropska unija.