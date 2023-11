Odkrijte umetnost počasnega kuhanja s PIK Slow cooked selection

Oglasno sporočilo

Postanite kuharski mojster v svojem domu in pripravite popolno sočno natrgano svinjino, rebrca ali kračo. Zaradi vse hitrejšega načina življenja se spreminjajo tudi prehranjevalne navade. Zato je PIK Vrbovec predstavil Slow cooked selection – linijo predpripravljenih mesnih jedi.

Foto: Pik Vrbovec

SLOW COOKING je termična priprava izdelka, ki se dolgo časa in pri nizkih temperaturah kuha zaprt v vrečki skupaj z začimbami. Cilj tega načina termične obdelave izdelka je zmehčati strukturo mesa in ga narediti bolj sočnega, hkrati pa ohraniti začinjenost in poudariti okus izdelka.

Prednosti počasnega kuhanja so boljša tekstura in mehkoba mesa, hitra in preprosta priprava ter bogatejši okus, ker je meso marinirano v lastnem soku.

To linijo PIK, s pomočjo katere lahko vsakdo postane chef, sestavljajo trije izdelki: PULLED PORK/NATRGANA SVINJIN, SPARE RIBS/REBRCA in PORK KNUCKLE/KRAČA.

PULLED PORK oziroma trgana svinjina se med izdelavo peče šest ur, porcija za dve osebi pa je pripravljena v pol ure v pečici oziroma v le 15 minutah, če jo pripravljamo na žaru. Idealno jo postrežemo v žemljici ali tortilji, lahko pa jo jemo tudi s prilogo kot običajno.

Foto: Pik Vrbovec

SPARE RIBS ali svinjska rebrca se med izdelavo pečejo pet ur pri temperaturi 83 stopinj Celzija. Tako kot pri PULLED PORK je porcija za dve osebi v pečici pripravljena v pol ure oziroma v le 15 minutah, če jo pripravimo na žaru. Rezultat je vedno enak – sočna jed, ki je tako mehka, da meso kar samo odpade s kosti.

Foto: Pik Vrbovec

PORK KNUCKLE ali vsem znana svinjska krača, za mnoge ena izmed najljubših tradicionalnih jedi, se v PIK peče pet ur pri temperaturi 78 stopinj Celzija. Končni rezultat, po 45-minutnem pečenju v pečici, je hrustljava skorjica, za katero se skriva nepozabna poslastica, ki jo bodo vsi oboževali.

Foto: Pik Vrbovec

Naročnik oglasnega sporočila je PIK VRBOVEC.