Odkrijte gurmanske užitke v restavraciji Sunrose 7 Bohinj

Strast ima veliko oblik in izrazov: strast do glasbe, slikanja, strast do tiste posebne osebe v našem življenju, strast do plesa, druženja, strast do dela, strast do gastronomije ... Vsi ti delčki sestavljajo motor, ki nas v vsakdanjiku vleče naprej, in to je strast do življenja! V sodobnem zahtevnem svetu pa se naša pozornost razprši in ne obstane. Pogosto se nam zdi, da smo izgubili zagon, voljo in motivacijo. Zato si vzemite čas za izjemno izkušnjo, ki vam bo povrnila iskrivost v življenju.

Kako obuditi iskrenje

Foto: Sunrose 7 Vzeti si moramo čas za nove izkušnje, ki nam bodo pomagale prebuditi radovednost, čudenje, veselje. Ali pa si privoščiti obuditev starih strasti, ki vam bodo dale zagon za polno doživljanje dneva. Lotite se tega prijetnega izziva na najbolj celostni in čutni način – izkusite čarovnijo butičnega hotela in restavracije Bohinj Sunrose 7 v Bohinju. Pri njih boste doživeli pravo digitalno razstrupljanje, vrhunsko kulinariko, čutni wellness in dih jemajočo naravo. Težko se je odločiti, kaj je bolj navdušujoče – bivanje v hotelu ali uživanje v njihovi restavraciji.

Strast do življenja, "joie de vivre", se namreč občuti v vsaki jedi, ki jo mojstrsko in ljubeče pripravijo v restavraciji butičnega hotela Bohinj Sunrose 7 . Restavracija je zasnovana tako, da spoštuje tradicijo, hkrati pa se prilagaja sodobnim trendom. Jože Godec, glavni kuhar restavracije, pripravlja jedi, ki imajo korenine globoko v tradiciji, pa kljub temu presenečajo s sodobnostjo okusa. Dobra hrana v hotelu razvaja goste tekom celega dne, saj lahko uživajo v 3-hodnem meniju za kosila, ter 4 ali 6-hodnem meniju za večerje. Meniji se dnevno spreminjajo po chefovem navdihu, zato lahko ob obisku pričakujete vedno kaj novega.

Teden restavracij to jesen slavi slovensko kulinariko v vsej svoji raznolikosti in v restavraciji Sunrose 7 vas bo chef Jože Godec z ekipo razvajal s kreativnimi krožniki lokalnih in sezonskih dobrot. Postregel vam bo z inovativnimi jedmi, ki združujejo tradicijo in sodobnost. Vsak grižljaj bo popotovanje skozi okuse in teksture, ki vam bodo zagotovo ostali v spominu. Sredi oktobra pa bo v Bohinju potekal teden restavracij, to je edinstvena priložnost, da se podate na nepozabno kulinarično potovanje.

Foto: Sunrose 7

Nepričakovani kontrasti Foto: Sunrose 7

V restavraciji Sunrose 7 se v harmonično celoto združijo najbolj nasprotujoče si ideje. Tu boste v tradicionalno podeželskem okolju našli avantgardne okuse, ki presenečajo brbončice. V restavraciji in hotelu, kjer morajo biti gostje starejši od šestnajst let, boste odkrili mladostno razposajenost v času, preživetem samo v dvoje. Tu boste našli popolno sozvočje odmaknjenosti od tehnologije in najsodobnejših pristopov v gostinstvu.

“Hrana je tako več kot samo hrana. Je način sporočanja, da imamo nekoga radi, smo se zanj potrudili in že samo zato kulinariko v Sunrose 7 spoštujemo tudi sami. Spoštujemo zgodovino in naše mesto v njej, pa vendar nas vodi misel, da stvari lahko spreminjamo in združujemo s sodobnostjo.” Sunrose 7

Foto: Sunrose 7 Bohinjske dobrote so pretočili v recepte, ki so jih z ljubeznijo predale bohinjske babice. Zato je v njih še več ljubezni, dodali pa so še svoje ime in pečat modernosti. Restavracija je alergikom in veganom zelo prijazna, vse, kar morate storiti, je, da jih ob rezervaciji obvestite o svojih prehranskih posebnostih. Zavedajo se, da imajo gostje prehranske omejitve ali zahteve in da je težko najti restavracijo s tako visoko ravnjo ponudbe in sposobnostjo prilagajanja potrebam gostov. Sami pa v tem blestijo! Chef Jože Godec z domiselnimi recepturami poskrbi, da boste tudi vegani uživali v vrhunski izkušnji. Njihova kulinarika temelji na lokalnih surovinah, pripravljenih s skrbnostjo in navdihom, ter vedno najkakovostnejših sestavinah. Pri Sunrose 7 bo vsak grižljaj nebeški.

Foto: Sunrose 7

Okusite in doživite avtentični Bohinj

Čistost in osvežilnost bohinjskega jezera, prelepi razgledi Triglavskega narodnega parka in pristnost domačega okolja vas bodo privabili v to nepozabno doživetje. Da bo vaš kulinarični pobeg popoln, ne pozabite rezervirati mize za svoj obisk. To lahko enostavno storite prek www.sunrose7.com/sl/restavracija-bohinj/#rezerviraj-mizo, kjer lahko rezervacijo za romantično kulinarično izkušnjo tudi podarite kot darilni bon .

Ponujajo vam tudi posebne pakete doživetji, kjer boste nedvomno našli nekaj za vaju.

Foto: Sunrose 7

Za gurmanske navdušence bo najprimernejši

kulinarični oddih .

Za iskrive pare ponujajo

romantični pobeg .

Za doživet vstop v Novo leto pa je tu

Novoletni paket .





Ob šumljanju reke Belce boste uživali na prijetni terasi ali pa se v senci kostanjev sladkali z njihovimi znanimi slaščicami, piškoti in dišečo kavo. Velik hotelski vrt z biofilnim naravnim bazenom, teraso in zunanjo kuhinjo deluje prav zenovsko in je odprt tudi obiskovalcem, ki iščejo sproščujoč kotiček za kramljanje s prijatelji ali branje knjige. Ta znamenita lokacija je že vse od leta 1890 razvajala goste, ki so jih privabljali sence kostanjevih krošenj in dober glas iz devete vasi o odlični hrani, prijaznem osebju in melodiji rečnega toka.