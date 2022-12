V Sparu v okviru projekta Naravnost od pridelovalca sodelujejo z zadrugami in slovenskimi rejci, zato je v Sparovih mesnicah vse postrežno meso v redni prodaji preverjeno slovenskega porekla. Izvor mesa lahko tudi preverite. Ob vsakem nakupu mesa slovenskega porekla lahko prek QR-kode, ki jo najdete na prodajnem mestu, odkrijete, s katere kmetije prihaja. Sparovi prodajalci pa vam bodo z veseljem pomagali in svetovali pri nakupu.

Z nakupom mesa slovenskih dobaviteljev dobite preverjeno meso slovenske kakovosti, podpirate verigo neposrednega odkupa mesa, ki je za kmete pravičnejši, prispevate h krajšanju transportnih poti, spodbujate vzrejo za dobrobit živali, skrbite za razvoj slovenskega podeželja in pripomorete k večji samooskrbi s hrano v prihodnosti. Sledite oznaki Naravnost od pridelovalca!

TV-voditelj David Urankar se je odpravil po meso v eno izmed Sparovih trgovin. Med nakupovanjem je srečal Gašperja Jerama s kmetije Jeram, ki v Sparove trgovine prek Kmetijsko-gozdarske zadruge Idrija dobavlja goveje meso. Z odličnim kosom sveže govedine sta se skupaj odpravila k Michelinovemu chefu Urošu Štefelinu, ki jima je pokazal, kako pripraviti izvrsten tatarski biftek.

V videu si oglejte, kako je potekalo srečanje, recept za domač tatarski biftek chefa Štefelina pa najdete tukaj.

V Sparu vedno več slovenskih izdelkov

V Sparu se že dolgo zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato v okviru iniciative To smo mi povečujejo odkup slovenskih pridelkov in izdelkov. Ker si želijo dolgoročnega sodelovanja in verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji, z njimi sklepajo dolgoročne pogodbe. Prav zato na policah Sparovih trgovin najdete kar 70 odstotkov izdelkov slovenskega porekla.*