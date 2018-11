Novi hit na Instagramu: Smotan Chef je šel na svoje

Kako je videti življenje mladega moškega, ki se prič preseli na svoje? Kako se bo znašel brez udobnosti hotela mama in kako se bo spopadal z vsakdanjimi preglavicami v kuhinji, preverite na njegovem profilu .

Smotan Chef je mladi fant, ki se je podal na svojo samostojno življenjsko pot. Pa je sploh vedel, v kaj se je podal, ko je prvič vstopil v svoje stanovanje?

Vsak mlad odraščajoči najstnik sanja o tem, da bo končno šel na svoje, vendar se le redkokdo zaveda, kaj vse to prinese s seboj. S tem se zadnje dni spopada Smotan Chef, ki se je pred kratkim vselil v svoje stanovanje in kmalu ugotovil, kaj pravzaprav pomeni samostojnost.

S kakšnimi težavami se sooča mladenič v prvih dneh samostojne poti? Kaj potrebujem za preživetje v svojem stanovanju? Kaj naj kupim v trgovini? Kako naj spečem jajca s slanino? Potrebujem kakšen dober začetniški recept! Pomagajte mi!

Od jajc do …. jedilnega olja

Mlad moški, ki se prvič čisto sam znajde v lastni kuhinji, se mora takoj soočiti z različnimi vprašanji, ki pa nimajo takojšnjega odgovora. Nova pot Smotanega Chefa se je začela s precej resno dilemo: "Kaj sploh potrebujem v kuhinji?"

Vendar brez panike. Smotan Chef se navaja počasi in z veliko optimizma – malo s pomočjo svojih sledilcev in malo tudi z maminimi nasveti, ki mu že ob prvem obisku razloži nekaj osnov uspešnega gospodinjstva: "Kuhinjske krpe je treba likati!"

Smotan Chef se kmalu poda na prvo nakupovanje, kjer prvič odkrije, katera so osnovna živila, s katerimi mora založiti svojo kuhinjo. Njegova prva izbira je čokolino, brez katerega si ne predstavlja pravega zajtrka. Odkriva pa tudi raznovrstnost ponudbe olj in da, prvič se zapodi tudi med lonce: pečena jajca s slanino so (skoraj) popolnoma uspela.

Z malo vaje je uspelo, njegove kuhinjske police so zaživele z raznovrstnimi začimbami, čaji, testeninami in čokoladnimi dobrotami. Oborožil s je s kuharskimi knjigami in si zadal pomemben cilj: naučil se bo kuhanja in tako naslednjič organiziral pravi kulinarični žur za prijatelje.

Kako se bo znašel v kuhinji?

Smotan Chef je kljub začetnim težavam odločen, da bo uspešno premagal vse prve ovire. Rad bi namreč dokazal, da za kuhanje ne potrebuješ veliko časa in kuharskega znanja, ampak predvsem veliko mero pozitive in dobre volje. Tega mu ne manjka, zato bo prav zanimivo spremljati njegov napredek.

Neroden? Smotan? Nič za to, odločen je, da dokaže, da bo zmogel. Tudi s pomočjo vaših nasvetov. Sledite mu na Instagramu in postanite del prvega kuharskega šova na Instagramu.