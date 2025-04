Oven

Postali boste bolj tolerantni, zato boste tudi bolj mirno in odprto gledali na pravi smisel dogajanja okrog vas. Vaši družinski odnosi še vedno niso idealni. Skrbi vas, da bodo spori in finančne težave še bolj pripomogle k medsebojnem oddaljevanju. Toda v primerjavi s preteklim obdobjem vseeno lahko opazite kar precejšen napredek.

Bik

Odločili se boste zapreti eno in odpreti novo poglavje in ne boste se zmotili. Situacije, glede katerih ste se do sedaj razburjali, bodo izgubile na moči. Sprememba vašega pristopa bo kot po čudežu premaknila potek dogajanja v novo smer. Nekatere okoliščine bodo prišle same na svoje mesto, brez večjega napora.

Dvojčka

V kolikor boste imeli čustvene težave, bo razlog povsem izven vašega nadzora. Vaši strahovi ne bodo popolnoma neutemeljeni, a s pomočjo prijateljev in družine boste svoje življenje kar uspešno organizirali. Dan bo lahko prinesel nepredvidene izdatke, a se boste hitro znašli.

Rak

Zahvaljujoč domačim boste prišli do koristnih informacij. Našli boste pravi način in ljudi, ki vam bodo pomagali narediti korak naprej v zadevi, za katero ste še včeraj mislili, da ne bo nič. Delovna vnema vam bo narasla na maksimum in sproščanje bo moralo počakati na kakšen drug dan.

Lev

Dejstvo, da ste obkroženi z ljudmi, na katere se lahko zanesete in s katerimi se lahko odkrito pogovorite, vam veliko pomeni. Danes bo tudi družabno življenje dokaj intenzivno. Polni boste dobrih idej, kaj vse bi lahko počeli, pa tudi vaše polje zanimanja se bo razširilo.

Devica

Pomembno je, da se danes držite tistega, kar ste obljubili. Videti je, da ste vstopili v obdobje, ko se bo terjalo od vas, da pokažete rezultate in med drugim tudi, da dokažete, da vaša beseda zares nekaj velja. Ne jemljite tega preveč osebno. Ne gre za zaroto, pač pa za priložnost, da požanjete sadove svojega dela.

Tehtnica

Nenavadno čustveni boste, izostril pa se bo tudi vaš smisel za razpoloženje in celo za morebitne skrite nakane. Povedano z drugimi besedami, prav nič ne bo ušlo vašemu pogledu. Kljub temu boste sproščeni in tudi če bo prišlo do kakšnih konfliktnih situacij, jih boste odpravili z levo roko.

Škorpijon

Odnosi z domačimi bodo dobri in spodbudni. Kar se bo začelo kot pogovor ob kavi, se bo hitro lahko razvilo v sodelovanje, skupne načrte in morda celo neke vrste družinski podvig! K temu bo pripomoglo dejstvo, da točno veste, kaj želite in jasno vam je tudi, kako to uresničiti.

Strelec

V vašem življenju bo zapihal svež veter. Postali boste bolj mirni in zagnani, kar bo spodbudilo nove, bolj ambiciozne cilje. Zahvaljujoč spodbudnemu spletu okoliščin bodo v vaše življenje stopile osebe, katerih cilji se bodo dopolnjevali z vašimi. Razveselila vas bo podpora, dobili boste priznanje zasluge iz preteklosti.

Kozorog

Zadovoljni boste z videzom in splošnim stanjem svojega telesa. Današnji dan bo kot nalašč, da premislite in načrtujete, kaj bi lahko naredili, da bo tako ostalo tudi v bodoče. V takšnih mirnih obdobjih se rodijo dobri načrti, ki vam bodo še kako koristili, ko bo dogajanje okoli vas spet postalo bolj burno.

Vodnar

Previdnost ne bo odveč, saj vas čaka nekaj nepredvidljivih preobratov. Danes tudi v komunikaciji ne boste najbolj spretni, zato bo najbolje, da se zahtevnih pogovorov lotite kakšen drug dan. Veliko se vam bo dogajalo predvsem v zvezi s čustvi. Pričakujete lahko srečanje z osebo, na katero ste bili v preteklosti zelo navezani.

Ribi

V vašem družinskem krogu prevladujeta ljubezen in toplina, zahvaljujoč katerima boste zgladili vse nesporazume. Vodili boste dokaj raznovrstno družabno življenje. Odnosi s prijatelji bodo zasnovani na poslovno-materialnih interesih oziroma sodelovanju in vzajemni pomoči. Skupaj se boste tudi družili, potovali in delili boste ideje.