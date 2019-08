Nebeške sladice v osrčju Portoroža

Očarljiva kulisa hotela, ki ga obkroža zgodovinski park, predstavlja unikatni ambient za sproščujoč klepet ob kavici ter slastni in estetsko dovršeni slaščici. Prav takšno doživetje vam bodo pričarali v novi kavarni Forma Viva, ki se nahaja v pritličju elegantnega hotela Kempinski Palace Portorož.

Foto: Dean Dubokovič

Po dolgem sprehodu, pred zadnjim skokom v morje, za svečano praznovanje ali kar tako, ko se vam zahoče sladke razvade. Nova kavarna Forma Viva vam bo zelo kmalu zlezla pod kožo – ne zgolj zaradi edinstvenega ambienta, ampak predvsem zaradi neverjetno prefinjenega izbora slaščic, makronov, pralinejev ter seveda italijanske kave Antica Tostatura Triestina, ki jo pražijo prav posebej za hotel Kempinski Palace Portorož.

Pisan izbor sladkih razvad na meniju vam ponuja čaroben spoj tradicionalnih okusov Istre z inovativnimi mednarodnimi tehnikami ter okusi v slaščičarstvu. Rezultat je unikatna fuzija okusov, ki pričara resnično nepozabno Kempinski doživetje. Čokolada Ruby, izbor veganskih sladic ter brezglutenskih opcij in velikanski makroni so le nekatere izmed specialitet, ki jih ne gre zamuditi.

Ena od sladkih specialitet v kavarni Forma Viva je slastna in estetska pita s čokolado in lešniki.

Čeprav se nova kavarna nahaja v pritličju hotela s petimi zvezdicami v Portorožu, so cene dostopne vsem, tudi tistim, ki ne spadajo med redne goste hotela. Cilj je, da bi Forma Viva postala družabno pribežališče ne le turistov, ampak predvsem lokalnih gostov, ki so tako dobili novo lokacijo za sproščen sladek klepet.

"S konceptom kavarne želimo naš hotel približati lokalnemu prebivalstvu ter privabiti tudi zunanje goste. Želimo doseči, da k nam lahko pride prav vsak ter doživi 5-zvezdično Kempinski storitev in vrhunske sestavine s prijazno cenovno politiko," pove vodja odnosov z javnostmi hotela, Petra Zierer.

Foto: Dean Dubokovič

Foto: Dean Dubokovič

Foto: Bojan Puhek

Portorož ponuja ogromno nepozabnih trenutkov, vse dni v letu. Kaj pravite na takšen scenarij?

Sprehodite se iz Lucije mimo teniških igrišč in vse do plaže, kjer se ob nežnem šumenju valov in glasnemu oglašanju galebov sprehodite do starih solinarskih skladišč.

Foto: Dean Dubokovič Tukaj sledi obvezen selfi in na poti nazaj še postanek v kavarni Forma Viva: ob skodelici kapučina in vaši najljubši sladici.

Pričakajte sončni zahod v čudovitem ambientu hotela in se prepustite ležernosti obmorskih krajev. In ko bo čas za nove dogodivščine, naročite še en zavojček pisanih makronov za na pot ali kot sladko pozornost za nekoga, ki vaš čaka doma.