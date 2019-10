Najboljši siri na svetu: slovenska kmetija s tremi medaljami

Pretekli konec tedna je Bergamo v Italiji gostil World Cheese Awards, največje ocenjevanje sirov na svetu, ki so ga letos priredili že 32. leto zapovrstjo. Letos je bilo na ocenjevanje prijavljenih največ sirov do zdaj, 260-članska komisija je morala v enem dnevu poskusiti in oceniti kar 3.804 vzorce.

Najvišje ocenjenim so podelili bronaste, srebrne, zlate in "super zlate" medalje, za najboljši sir na svetu so razglasili rogue river blue iz ameriške sirarne, med odlikovanimi pa so bili tudi trije slovenski siri - vsi s kmetije Pustotnik.

Sirarsko tradicijo na kmetiji Pustotnik sta začela Žuža in Milan Brence. Foto: Matej Leskovšek

"Bili smo v dilemi, katerega od naših sirov poslati v ocenjevanje, saj ima vsak od nas tihega favorita," je pojasnila Katarina Brence s te družinske sirarske kmetije.

Na koncu so se odločili za sir kosec iz kravjega mleka, kozji sir in sir kozovč iz mešanice ovčjega in kravjega mleka, ocenjevalci pa so vsem trem podelili srebrno priznanje. Uspeha so še posebej veseli, ker prav letos mineva 30 let, odkar so na Pustotnikovi kmetiji izdelali prvi hlebec sira.

