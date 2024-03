Naj spomladanska utrujenost pojenja na okusen način

Od pusta k veliki noči

Najedli smo se kolin, krofov, flancatov in vseh dobrot, ki jih prinaša pust. Pred nami je velika noč, ki jo zaznamujejo šunka, pirhi, potica in hren. In v vmesnem obdobju nas tiščijo oblačila, se pojavijo prebavne težave ali pa se počutimo brezvoljno in utrujeno. Tradicija veleva, da veselemu pustu sledi štiridesetdnevni post kot priprava in razmislek za veliko noč. Post naj bi bilo obdobje, ko se ne je mesa ter se dnevni obroki skrčijo na dva manjša in enega večjega. Mnogi se postijo tudi popolnoma brez hrane, z uživanjem vode, sokov ali čaja. Tudi če vam tradicija ni blizu, je zgodnja pomlad izjemno primeren čas, da razbremenite telo in ga z lažjo prehrano pripravite na toplejše, sončne dni ter tako omilite, morda pa celo preprečite spomladansko utrujenost.

Spomladansko utrujenost je občutil malodane že vsak. Pozimi se v našem telesu na več ravneh odvijajo drugačni procesi, kot ko se dan začne daljšati in postane svetleje. Dogajanja do neke mere vodijo hormoni, vendar pozimi prevladujejo drugi hormoni kot spomladi. Zaradi pomanjkanja svetlobe se pozimi izčrpajo zaloge serotonina, hormona sreče, in prevladuje melatonin, spalni hormon. Daljšanje dneva prinese več svetlobe in zato se sinteza serotonina spomladi pospeši, razmerje med serotoninom in melatoninom pa se začne obračati. Naše telo seveda potrebuje čas, da se na vse te spremembe privadi. Dokler se ne vzpostavi novo ravnovesje hormonov, to občutimo kot breme, povečano utrujenost. Učinkovito si lahko pomagamo z lažjo prehrano, polno vitaminov in mineralov, z zadostnim gibanjem in s kakovostnim spancem.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Obilje dobrih lastnosti bučnega olja

Bučno olje je del štajersko-prekmurskega jedilnika že od 18. stoletja dalje, v sedanjosti pa se je razširilo na jedilnike vseh Slovencev. Vedno bolj spoznavamo buče kot živilo izjemnega, zapletenega okusa, ki variira glede na vrsto buče, ki jo uporabljamo. Hkrati so buče in bučno olje bogat vir vitaminov ter mineralov, ki nam pomagajo pri vzdrževanju dobrega počutja in zdravja.

Tako za bučno olje velja: Da podpira zdravje prostate. Uživanje bučnega olja je izjemno priporočljivo za moške, saj vsebujejo ogromno cinka, ki je nujen za zdravje prostate.

Da blaži simptome menopavze in postmenopavze. Ker vsebuje ogromno naravnih fitoestrogenov, je bučno olje več kot dobrodošla naravna pomoč za ženske v menopavzalnem ali postmenopavzalnem obdobju.

Da protivnetne lastnosti tega olja in fitoestrogeni v njem krepijo srce ter zvišujejo raven dobrega holesterola v krvi. Sestavine v bučnem olju zmanjšujejo tveganje za srči infarkt ter bolezni srca in ožilja.

Da so bučna semena odličen vir triptofana, esencialne aminokisline, ki jo telo pretvori v serotonin in nato v melatonin, oziroma spalni hormon.

Da maščobne kisline v bučnem olju pomirjajo rdečico na koži, hidrirajo in ohranjajo njeno čvrstost. Vitamina A in E v bučnem olju zmanjšujeta znake staranja, izboljšujeta ten in pomagata pri ekcemih, luskavici, aknah ter suhi koži.

Da bučno olje vsebuje obilico vitaminov A, E in K, maščobnih kislin ter mineralov, ki so nujni za krepkejše in bujnejše lase. Omenjene snovi v bučnem olju pospešujejo tudi rast las.

Buče imajo znane diuretične učinke (pospešujejo izločanje urina), priporočajo jih kot prehrano ljudem, ki jih pestijo bolezni, kot so protin, vnetje ledvic, revmatizem, vnetje sečnega mehurja in sladkorna bolezen. Njihovo oranžno meso je polno betakarotena, ki je pomemben antioksidant. To je snov, ki zavira oksidacijo molekul in telo ščiti pred prostimi radikali. Prosti radikali oksidirajo celice, sčasoma pa lahko povzročijo škodo, ki sproži nastanek resnih kroničnih bolezni. Betakaroten lahko prav tako upočasni upad kognitivnih funkcij, ki ga povzroča oksidativni stres.

Pomladansko utrujenost pa lahko pomagamo pregnati tudi z novimi doživetji! Za vse navdušence bučnega olja se ponuja možnost, da se prijavite na degustacijo in ogled Oljarne Jeruzalem. Prepričajte se sami in jih obiščite, za kar pa vam bodo hvaležni vsi vaši čuti. Ob prihodu v Oljarno Jeruzalem si boste najprej ogledali predstavitveni video, nato pa vas čakajo slastne dobrote! Od kremastega bučnega likerja, različna bučna olja, pražene bučnice, bučni namaz, rulada, hladno stiskana olja in še in še. PRIJAVITE SE TUKAJ Naročila sprejemajo tudi pisno na naslov: e-mail: info@oljarna-jeruzalem.si mob.: 051 439 049 ali preko izpolnjene prijavnice. Nebesa za vaše brbončice in nepozaben kulinarični izlet!

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Kako buče vključiti v jedilnik?

Buče, bučna semena in bučno olje so izjemno okusna živila, ki so hkrati tudi zelo uporabna v širokem naboru receptov ter jedi. Oljarna in mešalnica JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi nam s svojo bogato zgodovino in izkušnjami ponujajo pravo zakladnico idej ter receptov. Danes vam predstavljamo okusno in lahko Polento z bučnim oljem s filejem dimljenega lososa, slastni Steak s prelivom iz bučnega olja ter za sladkosnede Čokoladni rjavčki z bučnim oljem.

2 dl mleka

0,5 dl Štajersko prekmurskega bučnega olja

sol in poper

50 g polente

20 g mletih bučnih semen

3 stroki česna drobno sesekljani

1 navaden jogurt

Najprej pripravite polento. V srednje veliki posodi zavrite mleko, dodajte bučno olje in začinite s soljo in poprom. Ko mleko zavre, zmanjšajte toploto in počasi dodajte polento, ves čas mešajte. Na koncu dodajte še sesekljan česen in mleta bučna semena ter dobro premešajte. Medtem ko se polenta kuha, pripravite jogurtovo omako s česnom. V majhni skledi zmešajte jogurt,stisnjen strok česna, sol in poper. Premešajte, da se sestavine dobro povežejo in okusi združijo. Ko je polenta kuhana, jo prelijte na krožnike. Na vrh polente položite file dimljenega lososa. Poleg servirajte svežo zelenjavo po izbiri (npr. solato, paradižnik, kumare) in jogurtovo omako s česnom.

2 goveja steaka

4 žlice Štajersko prekmurskega bučnega olja

2 žlici balzamičnega kisa

2 žlici gorčice

2 žlici medu

sol in poper po okusu

mlada špinača, češnjev paradižnik

1 čebula

50 g gorgonzole

Steak začinite s soljo in poprom. Pecite ga na visoki temperaturi na vsaki strani približno 3-4 minute. Ko je steak pripravljen, ga pustite počivati nekaj minut. Medtem pripravite preliv. Dobro premešajte vse sestavine za preliv:bučno olje, balzamični kis, gorčico, med ter po okusu dodajte sol in poper. Operite in narežite mlado špinačo in češnjev paradižnik. Steak narežite na tanke rezine in ga položite na vrh zelenjave. Po vrhu nadrobite gorgonzolo. Preliv prelijte čez steak, zelenjavo in sir tik pred serviranjem, da se okusi dobro premešajo.

150 g masla

150 g sladkorja

2 jajci

1 žlička vaniljevega ekstrakta

75 g navadne moke

60 g kakava

ščep soli

1 žlica mleka

3 žlice Štajersko prekmurskega bučnega olja

100 g sesekljane temne čokolade ali čokoladnih kapljic

40 g grobo sesekljanih bučnih semen

Pečico segrejte na 160 °C. Kvadratni pekač velikosti okoli 23 cm x 23 cm obložite s peki papirjem. V skledi zmešajte stopljeno maslo in sladkor. Mešajte 1 minuto, da se masa dobro poveže. Dodajte jajca, bučno olje in vaniljo. Dobro premešajte. Dodajte moko in kakav ter sol in mleko. Mešajte z lopatico, dokler se sestavine ne povežejo. Nežno in na hitro vmešajte sesekljano temno čokolado, pazite, da ne premešate preveč. Zmes bo precej gosta. Testo prenesite v pripravljen pekač in poravnajte površino. Po vrhu potresite bučna semena. Pecite 25-30 minut. Pustite, da se ohladi v pekaču, cca 15 minut. Nato previdno dvignite iz pekača in prenesite na rešetko, da se popolnoma ohladi. Narežite na kvadratke in uživajte!6. Shranjujte v nepredušni posodi, v temnem in suhem prostoru, 4-5 dni.