Na vinskem sejmu v Beogradu letos več kot 600 razstavljavcev, tudi iz Slovenije

Organizatorji sejma letos pričakujejo enkrat več razstavljavcev in štirikrat več obiskovalcev iz panoge kot lani, ponudili pa bodo tudi bogat spremljevalni program, vključno z gastronomskim šovom in kuharskim tekmovanjem.

V Beogradu bo od četrtka do nedelje največji vinski dogodek v regiji Wine Vision by Open Balkan. Na sejmu se bo predstavilo več kot 600 razstavljavcev, od tega okoli polovica iz držav članic pobude Odprti Balkan. Preostali razstavljavci prihajajo iz regije, med njimi tudi iz Slovenije, pa tudi iz bolj oddaljenih delov sveta.

Sejem je del pobude Odprti Balkan, ki povezuje Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo.

Iz Srbije se bo na sejmu predstavilo 219 razstavljavcev, 66 jih bo iz Makedonije, 25 pa iz Albanije, je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug pojasnil direktor Zveze vinarjev in vinogradov Srbije Stevan Rajta. Iz drugih držav bo prišlo nekaj več kot 300 vinarjev.

Letošnji sejem bo obiskalo tudi okoli 450 za panogo pomembnih gostov iz 48 držav, kot so distributerji, uvozniki ter veleprodajne in maloprodajne verige, je za Tanjug napovedal predsednik Gospodarske zbornice Srbije Marko Čadež, ki v sklopu sejma pričakuje okoli deset tisoč sestankov.

Sejma se bodo udeležili tudi slovenski vinarji in drugi gostje. Kot so objavili na uradni spletni strani sejma, bodo od vinarjev Marjan Simčič ter vinarstvi Zlati grič in Radgonske gorice, od preostalih gostov pa Irena Čeh iz trgovine Šampanjci in penine, gostinec Rok Hojs in sommelier Erazem Ocvirk iz škotskega hotela Gleneagles.

Eden od osrednjih dogodkov sejma bo vinsko ocenjevanje Open Balkan Wine Trophy, v sklopu katerega bo žirija ocenila več sto vzorcev iz Srbije, Albanije in Severne Makedonije.

