Mariborski župan izbral svoje vino

K sodelovanju so bili povabljeni pridelovalci vin, registrirani na območju Mestne občine Maribor, ki so v ocenitev po predhodni lastni oceni kakovosti poslali največ dva vzorca mirnih vin normalne trgatve letnika 2022 ali starejših letnikov.

Župan je izbiral med 27 vini

Zanimanje med mariborskimi vinogradniki je bilo po navedbah kabineta župana veliko, saj je v ocenitev prispelo 27 vzorcev vin.

Izbor je potekal v dveh korakih. Strokovna komisija, ki ji je predsedovala vodja laboratorijev v KGZ Maribor Leonida Gregorič, je najprej ocenila vse vzorce in izbrala pet najboljših. Med njimi je zmagovalno vino izbral župan Saša Arsenovič, ki ima tudi mednarodno kvalifikacijo WSET 3 (Wine & Spirit Education Trust).

"Naša želja je na ta način pokazati, kako veliko nam pomeni vinogradništvo, ki je del naše kulture," je ob tej priložnosti povedal župan.

In dodal: "Vesel sem, da je med nami vedno več mlajših vinarjev, ki pridelujejo odlična vina. Mislim, da Štajerska spet dohiteva svoje najboljše čase. Želim si še več naložb v kmetijstvo, nove vinograde in kleti ter nastanitve. Mislim, da so naša vina še vedno podcenjena in moramo dvigniti vrednost celotne regije, izbor županovega vina pa je prav gotovo eden izmed ukrepov, ki so temu namenjeni."

Izbrano vino bo občina odkupila od pridelovalca in ga uporabljala za protokolarne ter promocijske potrebe.