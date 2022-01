Mamljive sladice v veganski izvedbi

Ste se kdaj spraševali, kako pripraviti vegansko sladico? Znano je, da veganska prehrana ne vsebuje sicer najbolj pogosto rabljenih sestavin pri pripravi sladic: mleka, smetane, jajc in masla živalskega izvora. Kako torej pripraviti okusne sladice, ki jih bodo jedli tako vegani kot tudi vsi drugi gurmani, ki radi preizkušajo nove okuse? Preprosto. Poiskali smo nekaj receptov za okusne in mamljive veganske sladice, ki vas ne bodo razočarale.

Veganske sladice so polnega okusa in teksture.

Veganske sladice so lahko pogosto celo bolj okusne kot tiste, narejene iz sestavin živalskega izvora. Pohvalijo se lahko z bogatim okusom ter kremasto teksturo. Nad njimi so navdušeni tako vegani kot tudi vsi, ki jih poskusijo. Veganske sladice so kot nalašč tudi za takrat, ko gostite večje družbe, saj bodo zagotovo všeč vsem povabljenim.

Če torej iščete navdih za doma pripravljeno sladico, smo za vas poiskali nekaj idej. Za zajtrk, večerjo ali pa sladico po kosilu preizkusite ameriške palačinke iz kosmičev.

Ameriške palačinke iz kosmičev Ameriške palačinke iz kosmičev | Avtor recepta: Vegan Harmony Sestavine za 4 osebe oziroma za 10 palačink: 100 g ovsenih kosmičev, Mandljev napitek SPAR Veggie

10 g pecilnega praška

ščepec soli,

70 g banan,

100 ml mandljevega napitka in

1 žlička kokosovega olja (za premaz ponve). Priprava: Kosmiče v mešalniku ali mlinčku za kavo zmešamo v moko. Dodamo pecilni prašek, sol, banano in mandljev napitek ter zmešamo v gladko zmes. Zmes pustimo počivati 10 minut, da se kosmiči napojijo in se masa zgosti. V ponev za peko palačink damo kokosovo olje in ga segrejemo. Z žlico damo maso na vroče olje v obliko krogov in pečemo toliko časa, da se začnejo delati mehurčki (približno 1 minuto), obrnemo in pečemo še približno 30 sekund na drugi strani. Palačinke zložimo na kup, dodamo rastlinski jogurt, sveže sadje, mandljeve lističe, posujemo s cimetom in prelijemo z javorjevim sirupom.

Piškoti, ki jim dodatno sočnost nudita krema iz indijskih oreščkov in doma pripravljena jagodna marmelada, bodo navdušili tako vas kot vaše goste. S pladnja bodo izginili tako hitro, da še opazili ne boste, kdaj so jih vaši goste pojedli. Božanski okus, obogaten s kremastim polnilom, bo zadovoljil še tako zahtevne brbončice.

Fit piškoti Fit piškoti s kremo iz indijskih oreščkov in domačo jagodno marmelado | Avtor recepta: Blaž Mihev Sestavine Za piškote potrebujete: 240 g polnozrnate moke,

0,5 zavojčka pecilnega praška,

30 g kokosovega sladkorja,

40 g veganskega masla,

Sojino mleko SPAR Veggie 110 ml sojinega mleka in

110 ml sojinega mleka in 30 g brusnic. Za kremo iz indijskih oreščkov potrebujete: 120 g indijskih oreščkov,

1 žlico kokosovega sladkorja in

1 ščepec soli. Za marmelado potrebujete: 1 skodelico jagod (če nimate svežih, lahko uporabite tudi zamrznjene),

1 žlico chia semen,

0,5 žlice limoninega soka in

javorjev sirup po okusu. Priprava: Indijske oreščke damo v zmogljiv mešalnik skupaj s sladkorjem in z malo vode, ravno toliko, da jih lahko zmešamo v gladko kremo. Če nimamo močnega mešalnika, lahko indijske oreščke sprva zmehčamo. To naredimo tako, da jih damo v kozico z malo vode, jih zavremo in med vrenjem kuhamo še 12 minut. Nato jih odcedimo in speremo s hladno vodo. Tako kuhani oreščki so kot nalašč za manj zmogljive mešalnike. Vsekakor pa ob mešanju pazimo, da ne dodajamo preveč vode, saj zmes ne sme biti preveč tekoča. Piškote napolnite z domačo vegansko jagodno marmelado. Foto: Shutterstock Pečico ogrejemo na 200 stopinj. V mešalnik za testo ali multipraktik damo vse sestavine za testo razen brusnic, premešamo testo ter vanj vmešamo počasi brusnice. Nato iz testa z rokami naredimo kroglice v velikosti žogic za pingpong. Kroglice položimo na papir za peko in jih rahlo potlačimo po vrhu, med njimi pustimo dovolj prostora, saj bodo med peko narasle. Damo jih v ogreto pečico in pečemo 12 minut do rahlo rumene barve. Pazimo, da jih ne prepečemo, saj bodo tako piškoti postali trdi in suhi. Ko so pečeni, jih damo na rešetko, da se ohladijo. Medtem ko se piškoti pečejo, damo jagode v kozico z žlico vode in jih na srednjem ognju kuhamo, da začnejo razpadati. Dodamo chia semena in limono. Med mešanjem kuhamo še 2 minuti, preverimo sladkost in po potrebi dodamo javorjev sirup. Odstavimo z ognja in pustimo 5 minut, da se zmes povsem zgosti. Pečene piškotke pazljivo prerežemo na pol ter jih napolnimo s kremo iz indijskih oreščkov in marmelado. Tako pripravljeni piškoti so nared, da jih postrežemo.

pripravo okusnih veganskih jedi najdete tudi na portalu Jedel.bi. Izbirate lahko med številnimi recepti za pripravo mamljivih sladic, bogatih solat ter drugih predlogov za kosila, večerje, zajtrke, malice in prigrizke. Pa dober tek. Ideje zanajdete tudi na portalu. Izbirate lahko med številnimi recepti za pripravo mamljivih sladic, bogatih solat ter drugih predlogov za kosila, večerje, zajtrke, malice in prigrizke. Pa dober tek.

Piškoti. Tudi ti so lahko prav tako okusni, četudi so pripravljeni iz živil rastlinskega izvora. Na pogled jih pravzaprav ne morete ločiti od drugih piškotov. Tudi njihov okus vas ne bo razočaral. Morda boste od danes naprej jedli le še veganske piškote.

Veganski kokosovi rogljički Veganski kokosovi rogljički | Avtor recepta: Nina Kastelic - Leaneen Sestavine: Mandljev napitek SPAR Veggie 400 g gladke bele moke,

400 g gladke bele moke, 100 g drobno naribanega kokosa,

80 g sladkorja v prahu,

1 žlička vaniljeve paste,

320 g veganske margarine,

8 žličk mandljevega napitka,

veganska čokolada (za obliv) in

kokosov posip. Priprava: Moko pomešamo s kokosom in sladkorjem v prahu. Dodamo vaniljevo pasto, zmehčano vegansko margarino in mandljevo mleko. Zamesimo gladko piškotno testo in ga zavijemo v prozorno živilsko folijo. Za nekaj ur ga shranimo v hladilnik, da se ohladi. Ohlajeno testo jemljemo iz hladilnika postopoma, da se nam na sobni temperaturi preveč ne zmehča. Na rahlo pomokani leseni deski ga oblikujemo v enakomerno debel svaljek in narežemo na enako velike koščke. Vsak košček kar med dlanmi zvaljamo in oblikujemo v rogljiček. Rogljičke previdno položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo od 15 do 18 minut v pečici, ogreti na 180 °C. Konice pečenih rogljičkov pomočimo v stopljeno vegansko čokolado in kokos.

