Skodelica italijanskega espressa, kanček prefinjenosti, užitek, aroma in sofisticiran okus. Vse to in še več je Lavazza, ki v svetovnem merilu že od leta 1895 nakazuje na blagovno znamko vredno zaupanja. Blagovna znamka Lavazza navdušuje ljubitelje kave v več kot 90 državah po svetu.

V podjetju Orbico Ljubljana, ekskluzivnem distributerju kave v zrnu Lavazza od leta 2016, smo predani kvaliteti napitka. Z znanjem in izkušnjami zagotavljamo poslovnim partnerjem uresničevanje njihove vizije: prepoznavnost, konsistentnost okusa in profesionalno storitev, kar omogoča široka paleta izdelkov profesionalnega segmenta kave v zrnu Lavazza.

Naša prodajna ekipa ima vsa potrebna znanja, da vam svetuje pri optimalni izbiri. Homogena ekipa zagotavlja visok nivo tako prodajnih kot poprodajnih storitev. Z vsakim obiskom zagotavljamo, da bo prva skodelica Lavazze enaka naslednji, ki jo boste postregli vašim gostom.

Lavazza. Profesionalni izbor za gostinca.

"Ključno je zaupanje," se zavedajo pri blagovni znamki Lavazza. Z znanjem o kavi, prodajnimi pristopi in profesionalno storitvijo dosegamo dolgoročna partnerstva. T.i. 360° pristop zagotavlja kakovost in kavne mešanice prilagojene potrebam gostincev. Izbrano poreklo, visoki standardi kakovosti in celotna paleta profesionalnih možnosti praženja zagotavljajo popoln rezultat v vsaki skodelici kave Lavazza.

S klasično kolekcijo interpretiramo klasični espresso, katerega cilj je harmonična mešanica zahvaljujoč dediščini, izdelavi in užitku. Lavazza od leta 1895 preučuje različne tehnike mešanja in praženja kave. Izkušnje jih vodijo k združevanju najsodobnejših tehnik praženja kave s konvekcijo in prevodnostjo, da izboljšamo različne organoleptične profile naših mešanic. Izbrane mešanice ponujajo harmonično ravnovesje med telesom, aromo in okusom v vsaki skodelici vaše najljubše Lavazza kave.

Z ikoničnimi mešanicami izbiramo med vrhunskimi porekli prane Arabice in Robuste. Z obzirom na preteklost, kot tudi prihodnost pa misli usmerjamo v trajnost in ekološko naravnanost kavnih mešanic certificiranih s Rainforest alliance, USDA Organic, ekološkimi in UTZ certifikati.

Vsi ¡Tierra! izdelki vsebujejo kavo iz nasadov, ki jo je potrdila Rainforest Alliance, mednarodna neprofitna organizacija, ki si prizadeva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbuja pravice in dobro počutje delavcev, njihovih družin in skupnosti. Kava z vrhunskim poreklom Vam ponuja fin espresso z žametno kremo in obstojnim okusom.

Vabimo vas v svoj krog ljubiteljev kave. Doživite najboljše kavne mešanice. #lavazzaexperience #No.1