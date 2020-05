Končno res "Taprav drive-in"

Ko potrebuješ hiter prigrizek ali si za kaj bolj krepkega in slastnega, na primer za vrhunski burger, je drive-in odlična izbira, saj ti ponuja tisto, česar nobena restavracija ne more. Svoje kosilo, malico ali hiter prigrizek lahko poješ v udobju svojega avtomobila, doma ali v službi.

S prihodom epidemije koronavirusa so se zaprli vsi gostinski obrati in ljubitelji dobre hrane v slovenskih gostilnah so se morali sprijazniti, da je za nekaj časa konec razvajanja z vrhunskimi specialitetami.

Si tudi ti ljubitelj dobrih burgerjev in že dalj časa razmišljaš, kako lepo bi bilo zagristi v sočno kombinacijo slovenske govedine, domače bombetke, raznih omak in zelenjavnih dodatkov? Očitni znaki, da nujno potrebuješ vrhunski burger, so vse resnejši – ne moreš se zbrati, stalno razmišljaš o okusih, ki te popolnoma prevzamejo, postajaš vedno bolj razdražljiv in vse bi dal, da bi si prav ti prvi v tvoji družbi privoščil "Taprav burger". To je namreč zavidanja vredna izkušnja!

Ekipa Parka Žibert ne mara stati križem rok, zato so začeli razmišljati o starih idejah ter se hitro lotili vzpostavitve prvega Tapravega drive-ina

Nova linija kompaktnih burgerjev

Gradili so na svojem razumevanju koncepta burgerjev in kuhinje. Preizkusili so burgerje, ki bi bili čim bolj primerni za kosilo v avtu in bi bili tudi cenovno dostopni. Tako je nastala nova linija kompaktnih burgerjev, ki so pečeni na oglju in sestavljeni po njihovih preizkušenih receptih, obenem pa primerni za hitro malico, kosilo v avtu, lahko pa tudi počakajo, da jih lepo pojeste v domačem okolju.

Da bo vse tako, kot mora biti, so testirali čas, ki ga porabijo, da vam izročijo burger, ob tem pa ta ohrani kakovost. Prišli so do dobrih rezultatov in začeli predpremierno izvedbo drive-ina.

Premiera na Celovški Kulinarični navdušenci, ki prisegajo na slastne burgerje, se lahko veselijo uradnega odprtja Tapravega driva-ina in vrta pred gostilno Park Žibert. Na njihovem prekrasnem vrtu lahko v senci pod kostanji spijete osvežilno pijačo, ugriznete v burger iz ponudbe drive-in in naročite svežega Žibertovega ocvrtega piščanca ter piščančji dunajski zrezek s pečenim krompirčkom. Pa je to res Taprav drive-in? Ja, "čiz Taprav drive-in". Takšen, kamor se pripelješ, naročiš in hitro dobiš hamburger s 100-odstotno slovensko govedino in domačimi sestavinami, hrustljavce ali pa Cezarjevo solato. Od tebe pa je nato odvisno, ali poješ v avtu ali pa se odpelješ domov in razveseliš najbližje. Varno in dobro. LOKACIJA: Taprav drive-in najdeš v Ljubljani na Celovški 335, 250 metrov od Mercatorja Šiška oziroma Športnega društva Šentvid. DOSTOP: Dostop je mogoč iz gorenjske smeri proti centru Ljubljane. Na poti iz centra lahko pravilno polkrožno obrneš na prvem križišču. Varnost na prvem mestu: Park Žibert se drži vseh priporočil ob epidemiji koronavirusa: razkužujejo roke in nosijo maske. Za svoje goste so postavili mize na varni razdalji in poskrbeli za razkužila.

Ker se vse ne konča pri hrani

Park Žibert bo v svojo ponudbo postopno dodajal dnevne malice, kmalu pa sledi odprtje parka za gostilno, ki bo namenjen manjšim skupinam za najem. Družba se bo lahko okrepčala z burgerji, hrustljavci in Žibertovim ocvrtim piščancem.

Večkrat med najboljšimi

"Smo mlada zagnana ekipa prijateljev, ki se je želela preizkusiti v gostinskih vodah. Vsak od nas je bil dober v določenem segmentu – hrana in pijača, postrežba, dizajn in izdelovanje, vodenje, trženje. Pred petimi leti smo s pomočjo prijateljev zagnali projekt Kavarna Tiskarna. Lotili smo se inovativnega pristopa postavitve lokala. Kavarna Tiskarna je nastala na dovozu za tovornjake v nekdanji tiskarni Mladinske knjige. Za podobo lokala smo uporabili večinoma lesene elemente in palete. Kuhinjo smo uredili v kontejnerju, ki smo ga pripeljali na lokacijo," so povedali predani člani ekipe Žibert.

Pripravili so recepte za 100-odstotne slovenske goveje burgerje, domače bombete in domače omake ter se lotili sestavljanja različnih burgerjev. Kmalu so začeli kapljati prvi gosti in besedo o slastnih burgerjih ponesli naprej. Tako so bili večkrat izbrani med "top 5 burgerjev v Ljubljani". Njihov burger je bil kar dvakrat izbran za najboljši burger po izboru znanega blogerja na Odprti kuhinji – Burger festu.

Kavarno Tiskarno so skoraj v celoti zaupali svojim dolgoletnim sodelavcem in se pred dvema letoma lotili novega projekta: prenove več kot dvesto let stare gostilne Park Žibert.

Poleg burgerjev v ponudbi tudi zlata klasika

Tudi v Park Žibert so poskušali vnesti čim več svoje duše in osebnega pristopa. Gostje so počasi spoznavali nov koncept in bili vedno bolj zadovoljni, o čemer pričajo tudi recenzije.

Potem ko so v začetnem obdobju gostom ponujali tudi hobotnice, steake, domače njoke ter slovensko kosilo z govejo juho, pečenko in praženim krompirjem, pa zdaj ostajajo zvesti zlati klasiki, in sicer legendarnemu Žibertovemu ocvrtemu piščancu.

Vmes so se poigravali z različnimi idejami, ki jih ponujata gostilna in park. V njihovi organizaciji so izvedli različne dogodke v parku in se spogledovali z idejo dolgoročne vzpostavitve drive-ina z burgerji in ocvrtim piščancem.