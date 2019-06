Kdo pa vas zjutraj najbolj prebudi?

Oglasno sporočilo

Zjutraj, ko vas iz prijetnega spanca prebudi budilka, pa naj bo to vaša notranja ura ali nastavljena naprava, sosedov petelin ali razposajen otrok, ki komaj čaka, da se dan začne, najbrž tudi vaše misli najprej odhitijo k napitku, ki vas bo prijetno poživil in vas z novim odmerkom energije popeljal v nov dan. Govorimo seveda o najbolj priljubljeni pijači na svetu – kavi.

Dejstvo je, da velika večina ljudi pri nas svoj dan začne s skodelico kave. Kava je tradicionalno poživilo, pitje kave pa je za številne prav poseben obred. Nekateri prisegajo na skodelico prave črne kave, drugi bolj uživajo ob bogati skodelici kave z mlekom ali s smetano.

Kaj vse vpliva na okus kave?

Na končni okus kave vplivajo tako zunanji dejavniki, kot sta klima in podlaga, na kateri raste rastlina, kot tudi način obiranja in obdelave kavnih zrn ter nenazadnje tudi način skladiščenja in prevoza. Kavna zrna, ki se uporabijo za pripravo kave, niso semena samo ene vrste kave, pač pa jih proizvajalci kavnih mešanic premišljeno zmešajo med sabo v točno določenih razmerjih. V mešanicah praženih kav sta najbolj pogosto zastopani vrsti arabica in robusta. Kave robusta so močne in vsebujejo več kofeina, so pa nekoliko manj aromatične od kav arabica, ki so nekoliko bolj blage, hkrati pa izjemno aromatične.

Najdražja kava s prav posebnim procesom predelave

Verjeli ali ne, najdražjo kavo na svetu proizvajata dve živali. Prva je cibetovka (žival, ki je podobna kuni oziroma podlasici), druga pa slon! Obe živali se hranita s semeni kavovca, ki jih nato tudi iztrebita. Skodelica kave iz iztrebkov cibetovk, imenovana Kopi Luwak, lahko doseže tudi do 25 dolarjev. Kava iz slonovih iztrebkov pa se imenuje Black Ivory Coffee, cena skodelice znaša tudi do 50 dolarjev.

Kultura pitja kave pri nas in po svetu

Najbolj okusna in dišeča je sveže pražena in sveže mleta kava. Razlikujemo grobo mleto kavo, ki je primerna za uporabo v kavnih aparatih, ki črpajo vodo ali paro skozi kavo, srednje drobno mleto kavo, ki jo uporabljamo za filtrirano kavo in espresso, ter seveda najbolj fino mleto kavo za pripravo turške kave. Najbolj priljubljen in najpogostejši način priprave kave pri nas je še vedno turška kava.

Nizozemci spijejo največ kave

V pitju kave so vodilni Nizozemci, ki povprečno zaužijejo 2,41 skodelice kave na dan. Finci v povprečju spijejo 1,85 skodelice dnevno, sledijo Švedi z 1,36 skodelice, nato pa Italijani, Norvežani in drugi. Slovenci smo po količini popite kave na 11. mestu, saj spijemo dobro skodelico (1,08) na dan.

Kako na hitro pripraviti zares odlično kavo?

Klasična priprava prave kave v džezvi (bakreni, litoželezni) je še vedno najbolj poznan način priprave kave pri nas, predvsem v naših domovih. Sodobna gospodinjstva pa za pripravo kave že uporabljajo tudi novejše pomočnike – kavne aparate in kuhalnike turške kave, ki z uporabo sodobne tehnologije poskrbijo za opojen in aromatičen napitek, ki se lahko kosa s tistim, pripravljenim v najboljših kavarnah na svetu.

Priprava kave na turški način

Za eno skodelico turške kave potrebujemo 77 ml hladne vode in natančno 7 g kave. Vodo in kavo damo v džezvo in jo postavimo na grelno telo (indukcija, plinski gorilnik, električna plošča) oziroma uporabimo električni kuhalnik turške kave. Pričnemo s segrevanjem, med katerim kave ne mešamo, ampak jo pustimo, da se sama združi z vodo. Pomembno je, da vsebina ne zavre, ampak da že ko se vsebina začne dvigovati, džezvo odstranimo. Če uporabljamo električni kuhalnik, bodo sodobnejše različice s senzorjem, ki izklopi gretje, ko se temperatura bliža vrenju, poskrbele, da kava ne bo šla čez rob. Tako pripravljeno kavo nalijemo v skodelico in jo po približno tridesetih sekundah serviramo.

Neskončne različice priprave kave po italijansko

Italijani domačo kavo najpogosteje pripravljajo z uporabo posebne posode, imenovane "moka", ki ima obliko peščene ure. Espresso je pri Italijanih prav tako priljubljen kavni napitek, ki se ga pripravi s pomočjo posebnega kavnega avtomata. Voda s temperaturo okoli 90 stopinj Celzija in pod pritiskom 9 barov počasi pronica skozi minimalno 7 g mlete kave. V 20–25 sekundah tako dobimo 20–30 ml espressa.

Tudi pri nas so zelo priljubljene številne prepoznavne italijanske recepture za pripravo kave, kot so:

espresso (skodelica s 25 ml napitka),

doppio (dvojni espresso, 60 ml napitka),

macchiato (espresso s kapljico toplega ali hladnega mleka, 60 ml),

americano (črna dolga kava, 160 ali 240 ml),

caffe con panna (espresso s stepeno smetano, 160 ml),

cappuccino (sestavljen iz 1/3 espressa, 1/3 mleka in 1/3 kreme, 160 ml),

latte macchiato (200 ml kremastega mleka in espresso v steklenem kozarcu, 240 ml),

mocha (espresso, tekoča čokolada, kremasto mleko, smetana v steklenem kozarcu, 240 ml),

irish caffe (espresso, irski viski, tekoča smetana in led v steklenem kozarcu, 160 ml) in še nekatere druge.

Pomočniki pri pripravi kave doma

Filtrirana kava, bister aromatičen kavni napitek brez usedline, se pripravi s pomočjo posebnih kavnih avtomatov s filtrom. V postopkih filtriranja se uporablja izključno »single origin« kave (kave iste sorte, ki izvirajo iz ene same plantaže). Pri pripravi filtrirane kave se lahko prepustimo domišljiji glede izbire temperature vode: izhodiščna je okrog 85 stopinj Celzija, po želji tudi več. Potrebujemo minimalno 16 g kave, lahko jo uporabimo tudi več, odvisno od intenzivnosti napitka in števila skodelic, ki jih bomo pripravili.

Vse bolj priljubljena in enostavna pa je tudi priprava kave v kapsulah, ki so na voljo v številnih okusih in so idealne za pripravo mnogih različic kave – espresso, cappuccino, latte macchiato, z okusom čokolade, karamele … Kavni avtomat na kapsule ponuja neskončno možnosti in užitkov ob popolno pripravljeni kavi.

Če uživate v pitju kave v udobju lastnega doma, potem nikar ne odlašajte: izberite si svojega pomočnika pri pripravi kave, s katero boste začeli svoj dan in s ponosom pogostili tudi svoje obiskovalce.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje.