Kdo bo prepričal Tadeja Toša, naj odpre pločevinko Burina?

Novo pivo iz Pivovarne Laško z ekstra hladno filtracijo in kristali Piranske soli

Laško Burin je nekoliko drugačno pivo: je bolj sveže, ima manj alkohola in je filtrirano s procesom ekstra hladne filtracije, ki poteka na 1,5 stopinje Celzija nižji temperaturi kot pri preostalih vrstah piva Laško. Dodali so mu še malo kristalov Piranske soli, ki poudarijo polnost okusa in pivu dodajo pridih svežine morja, ki se odraža tudi v njegovem imenu. Popolno pivo za osvežitev v toplejšem delu leta, ki že trka na vrata!

Tadeju Tošu odneslo lasuljo, ko je prvič odprl Burin

Ko je znani slovenski komik in igralec prvič odprl pločevinko Burina, je vse odletelo po zraku. Tadeju je odneslo lasuljo, fanta je odneslo skupaj s foteljem, psa je popolnoma skuštralo, nogometaše je zavrtelo okoli njihove osi … In prav to je glavnega akterja oglasa Tadeja Toša tako močno prestrašilo, da se je trdno odločil, da si takšnega razdejanja ne želi doživeti nikoli več.

Zapihal je svež veter v naših krajih

Burin je svež poletni veter, ki piha z obale proti morju in s svojo lahkotnostjo popestri marsikatero soparno poletno noč. To kot pribito drži tudi za novo pivo Laško Burin, ki s svojo svežino in polnim grenčičnim okusom zares prinaša svež veter v naše kraje. In ker ne želijo, da Tadej Toš zamudi to svežino, so v Pivovarni Laško aktivirali vplivneža Cirila Komotarja in Dejana Dogaja, da Toša prepričata, naj končno zbere pogum, odpre pločevinko Burina in poskusi to pivo, ki spada v kategorijo "session" lagerjev.

V akcijo so se vključili tudi Laški pivovar, voditelji Radia 1 in mnogi drugi. Po vsej Sloveniji zdaj poteka misija, da tudi Tadej Toš poskusi pivo, ki je te vroče dni nepogrešljiva osvežitev v hladilnih torbah številnih Slovencev.





