Otroci, dijaki, študentje, vsi si zaslužijo enako možnost za uspeh, srečo, zdravje in odpornost. Zagotavljanje in promocija zdrave hrane ima pomembno vlogo pri učnem uspehu. Učenci, ki se prehranjujejo s polnovredno hrano, imajo več možnosti za boljši učni uspeh. Se vam zdi ta trditev drzna? Tudi Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da z zagotavljanjem hranljivih obrokov vplivamo na otrokovo optimalno rast, razvoj, usvajanje zdravih prehranjevalnih navad, ki jih bo najverjetneje obdržal tudi kasneje v življenju.

Povezava med hrano, razpoloženjem in učenjem

Znano je, da zagotavljanje kakovostne hrane pozitivno vpliva na rast in razvoj otrok. Vse več raziskav pa potrjuje tudi pomemben vpliv prehrane na otrokovo razpoloženje, duševno zdravje in celo učenje. Hranljivi obroki izboljšujejo duševno zdravje, krepijo kognitivne sposobnosti, kot sta koncentracija in spomin, ter posredno tudi pomembno vplivajo na učni uspeh.

Radi imamo domače. Foto: Mercator

Pogosto uživanje manj hranljivih obrokov in pijač, še posebej takih, ki imajo dodane maščobe, sladkor in soli, kot so na primer lizike, čipsi in ocvrta hrana, je povezano s čustvenimi in vedenjskimi težavami otrok in mladostnikov. Raziskave celo kažejo, da imajo otroci, ki se nezdravo prehranjujejo, kar 80 odstotkov več možnosti, da bodo pozneje v življenju razvili depresijo kot njihovi vrstniki, ki jedo hranljive in zdrave obroke.

Zdravo prehranjevanje v otroštvu daje otroku več možnosti, da se bo kvalitetno prehranjeval tudi kasneje v življenju. Foto: Getty Images

Toč s polento



Poskrbite, da bodo vaši obroki raznoliki. Ste že poskusili toč s polento? Gre za primorsko jed, ki je nekoliko podobna golažu, v njej pa običajno kraljujeta pršut in refošk ali teran. Zraven se največkrat postreže kruh, krompir ali polenta. Priloga se nato pomaka v slastno omako, od tu pa tudi ime jedi. Točanje namreč pomeni namakanje. To okusno jed lahko pripravite iz sestavin lokalnega izvora, s čimer bo vaš obrok še bolj kakovosten. Najdete jih na Mercatorjevih policah Radi imamo domače.



Toč s polento. Foto: Mercator SESTAVINE:

• 1 klobasa za kuhanje

• 1 čebula

• 2 dl rdečega vina

• 1 dl vode

• 1 vejica timijana

• 1 žlica moke



Polenta: • 300 g instant polente

• 1200 ml vode

• 150 g poltrdega sira

• 1 žlica ocvirkove masti

• sol



NAVODILO ZA PRIPRAVO:



Testo:

Panceto narežemo na tanke rezine, klobaso pa na kolute. Čebulo olupimo, jo razpolovimo in narežemo na tanke polkolobarje. Lonec pristavimo nad srednji ogenj in vanj stresemo panceto. Pražimo jo eno minuto, nato dodamo narezano klobaso. Med občasnim mešanjem pražimo še dve minuti. Panceto in klobaso prenesemo iz lonca na krožnik, pri tem pa poskrbimo, da v posodi ostane dovolj maščobe. V lonec stresemo narezano čebulo in jo med mešanjem svetlo prepražimo – ravno toliko, da postekleni. Po čebuli potresemo žlico moke in jo dobro premešamo. Dodamo vejico timijana, dva decilitra rdečega vina in en deciliter vode. Premešamo in počakamo da tekočina zavre, nato v posodo vrnemo panceto in klobaso. Toč kuhamo na zmernem ognju deset minut.



Polenta:

Sir fino naribamo. V lonec zlijemo 1,2 litra vode in jo zavremo. Vodo narahlo posolimo, nato vanjo stresemo instant polento. Dodamo žlico ocvirkove masti. Polento neprestano mešamo in jo kuhamo, dokler se ne zgosti. V polento dodamo nariban sir in dobro premešamo. Še vročo polento prelijemo v manjši pekač in jo poravnamo. Pekač tesno prekrijemo s prozorno folijo za živila, ga postavimo na hladno in počakamo, da se polenta strdi. Strjeno polento zvrnemo iz pekača na rezalno desko in jo narežemo na enako velike kocke. Kocke polente z vseh strani na hitro popečemo na ponvi – ravno toliko, da se segrejejo.

Lokalno pridelano hrano najdete tudi na policah Mercatorja. Foto: Getty Images

Kakšno prehrano potrebujejo otroci?

Otroci bi morali jesti hranljivo in minimalno predelano hrano iz naslednjih petih skupin živil:

sadje,

zelenjava in stročnice,

žita,

pusto meso, perutnina, ribe, jajca, oreščki in semena,

mleko, jogurti, sir in drugi mlečni izdelki.

Kako zdravo prehrano vpeljati v poln študentski urnik?

Smo, kar jemo. Pomen tega reka presega zgolj zdravstveni vidik, na katerega namiguje. Nanaša se namreč tudi na učinek, ki ga lahko ima prehrana na naše sposobnosti, celo akademske. Pa vendar vse prepogosto, še posebej študenti, medtem ko so razpeti med študij, predavanja in celo študentsko delo, težko najdejo čas, da bi si pripravili zdrave, okusne in redne obroke.

Tudi ob polnem urniku se potrudite najti čas za kvalitetno prehranjevanje. Foto: Getty Images

Domača živila dopolnite še z redno rekreacijo

Tako kot zdrava prehrana tudi redna rekreacija pozitivno vpliva na naše počutje. Kdor se dobro počuti v svoji koži, se tudi lažje spopada z različnimi izzivi in nenazadnje lahko doseže boljši uspeh. Kombinacija hranljive prehrane in redne vadbe viša raven energije, zato smo ob delu bolj skoncentrirani, lažje obdržimo fokus na posamezni nalogi ter jo tako tudi uspešnejše in hitreje rešimo.

Kombinacija hranljive prehrane in redne vadbe je ključ do uspeha.

Izboljšajte torej svoj učni uspeh tako, da se odpoveste nezdravim prehranjevalnim navadam, v svoj urnik pa poleg hranljivih živil vključite tudi redno vadbo. Naj bodo izbrana živila tudi domača, lokalnega izvora. Presenečeni boste nad razliko, ki jo boste zagotovo opazili že v enem mesecu.