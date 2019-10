Kako prepoznati res pristen pršut? #NAGRADNA IGRA

Kraški pršut je nedvomno prvi kulinarični simbol Krasa, ki je temu biser dal tudi svoje ime, saj ga je mogoče pridelati le v kamniti in suhi kraški pokrajini. To je edinstvena slovenska tradicionalna kulinarična mojstrovina, ki je sloves pridobila s svojim izjemnim okusom, vrhunsko kakovostjo in odličnimi senzoričnimi lastnostmi.

Narejen z ljubeznijo na Krasu

Foto: Tomo Jeseničnik Kraševci so od nekdaj povezani s suhimi mesninami in kraški pršut je prvak v razredu kraških mesnin. Že Valvazor je leta 1689 opisoval, da živijo skromno, ampak so zadovoljni, če imajo kos suhe slanine. Svoje znanje o tehnološkem postopku izdelave kraškega pršuta so izpopolnjevali iz roda v rod.

Za proizvodnjo so uporabljali kmečke kašče oziroma podstrešja in vinske kleti, kjer je potekal proces sušenja in zorenja.

Tradicionalno so pršut pri nas uživali ob koncu večjih del, kot so žetve, košnje in trgatve, ter za praznike. Tudi danes kraški pršut velja za poslastico, ki si jo privoščimo ob posebnih priložnostih, praznikih in rojstnih dnevih. Najbolj tekne s svežim kruhom, v družbi sira in oliv ter drugih domačih dobrot. Tradicija narekuje, da ga je najbolje rezati ročno, na stojalu, ki ga domačini imenujejo "ladelc".

Najmanj leto dni za res vrhunski kraški pršut

Foto: Tomo Jeseničnik

Za kraški pršut je treba skrbno opraviti veliko podrobnosti. Poleg svežih svinjskih stegen, ki tehtajo najmanj 12 kilogramov, se v proizvodnem postopku od nekdaj uporablja le še pet ključnih sestavin: morsko sol, znanje, izkušnje, ugodno podnebje in čas.

Vsaka od teh sestavin pa zahteva posebno razumevanje postopka, ki je močno vpet v čas in samo pokrajino. Že samo soljenje zahteva posebno mojstrstvo – skrivnost je v občutku, kot da bi kipar ustvarjal svojo najboljšo umetnino.

Po soljenju sledi faza sušenja s kroženjem zraka, tukaj se pršutarji podredijo zakonom narave in moči burje, ki na končnem izdelku pusti tako močan pečat. Po tej fazi sledi dolgotrajna doba zorenja. Celoten proces s soljenjem, sušenjem in zorenjem traja najmanj leto dni.

Postopek v skladu z naravo, ki ga ne nadomesti nobena naprava

Foto: Tomo Jeseničnik Med sušenjem pršutarji skrbno spremljajo osušek. Proti koncu sušenja premažejo površino pršutov s svinjsko mastjo, ki so ji dodali sol, poper in riževo moko. Tako pripravljen pršut v postopku nadaljnjega sušenja ohranja nežnost in sočnost.

Kdaj je pršut pripravljen, da ga postrežemo na svojih mizah, skrbno preverijo pršutarji. Še vedno uporabljajo stoletni postopek, ki ga ne morejo nadomestiti ne stroji ne kemična analiza.

Pri proizvodnji kraškega pršuta je izjemno pomembna sledljivost, zato se stegna pred zorenjem označijo z datumom soljenja in žigom ZGO, kar pomeni zaščitena geografska označba. Na koncu dodajo še vroči žig z oznako Kraški pršut, ki zagotavljala in potrjuje pristnost, kakovost in pokrajinsko pripadnost tega suhega mesnatega izdelka.

Del uravnotežene prehrane

Foto: Tomo Jeseničnik

Kraški pršut ima tudi svojo vlogo v okviru uravnotežene prehrane, saj ne vsebuje barvil in umetnih konzervansov, ampak samo morsko sol.

Sušenje in zorenje potekata pri temperaturah pod 18 stopinj Celzija, zato imajo zorjeni pršuti bogato hranilno vrednost ter dragoceno vsebnost beljakovin, vitaminov in mineralov. Proizvajalci pri proizvodnem postopku uporabljajo zmerne količine soli, ker sledijo pozivom institucij za varovanje zdravja.

Trije proizvajalci, ki danes proizvajajo kraške mesnine z zaščiteno geografsko označbo, so iz tradicionalne domače proizvodnje razvili sodobno specializirane proizvodne obrate: Kras, d. o. o., Sežana; Pršutarna s Krasa, d. o. o., Lokev; Raouber, Oštirjeva kmetija Voglje, Dutovlje.

Tako dober, da se kar stopi v ustih

Foto: Tomo Jeseničnik

Prepoznamo ga po značilni intenzivni rožnato-rdeči barvi, nežnem sladko-slanem okusu in polnem vonju. Ob uživanju kraškega pršuta imamo v ustih nežen občutek, saj se kar topi v ustih in pospešuje izločanje sline. Pravo zadovoljstvo pri jedi pa dajeta marmorirana mišičnina s tanko vraščenim maščobnim tkivom in aroma slanine, ki obdaja rezine. Rob slanine mora biti širok najmanj deset milimetrov.

Jesenski namig za kulinarični izlet na Kras

Tomaj Foto: Tomo Jeseničnik

Kobjeglava Foto: Tomo Jeseničnik

Jesenski prazniki in šolske počitnice so pred vrati, izkoristite jih za jesenske sprehode in dehteča kulinarična doživetja – vabljeni na Kras.

Naj vas zapeljejo poetična imena vasic, kot so Kobjeglava, Dutovlje, Godnje, Temnica, Tomaj, Komen in Veliki Dol, kjer boste spoznali neskončno barvitost Krasa in čarobnost vseh okusov.

Izlet na Kras je lahko tudi izvrstna priložnost, da od blizu spoznate obrt pridelave pristnega kraškega pršuta. V Lokvah so za vas odprti vse leto, v pršutarni Kras pa svoja vrata za obiskovalce odprejo enkrat na leto.

Foto: Tomo Jeseničnik

Kraški pršut je izdelek z zaščiteno geografsko označbo. Zaščitena geografska označba, s katero so izdelki označeni, je ena od evropskih shem kakovosti, ki potrošnikom olajšajo izbiro pri nakupu, proizvajalce pa ščitijo pred posnemanjem ali zlorabo imen njihovih zaščitenih izdelkov. Preostali shemi kakovosti sta še zaščitena označba porekla (ZOP) in zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP).

Poleg kraškega pršuta nosita zaščiteno geografsko označbo še dva izdelka s slovenskega Krasa. To sta kraška panceta in kraški zašink.