Kako pirhe pobarvati z povsem naravnimi sestavinami?

Naravna barvila za pirhe še zdaleč niso le čebulni olupki, uporabiti je mogoče še marsikaj drugega, kar najdete na vrtu ali v kuhinji. Pri tem je treba vedeti, da naravne barve ne bodo tako intenzivne, kot so umetna barvila, so pa zato veliko prijaznejše do okolja in do vas.

Barve pirhov bodo zagotovo bolj izrazite, če imate bela jajca, če pa imate le rjava, jih lahko pobelite po tem postopku:

Naravne sestavine in barvni odtenki, ki jih boste z njimi dobili:

Foto: Shutterstock Vijoličasta: sok črnega grozdja ali črnega ribeza

sok črnega grozdja ali črnega ribeza Vijoličasto-modra: olupki rdeče čebule

olupki rdeče čebule Modra: rdeče zelje, borovnice

rdeče zelje, borovnice Zelena: špinačni listi, tekoči klorofil

špinačni listi, tekoči klorofil Rumena: kurkuma, prevreta lupinica limone ali pomaranč

kurkuma, prevreta lupinica limone ali pomaranč Zlatorjava: semena koprca, čebulni olupki

semena koprca, čebulni olupki Rjava: kava, črna lupina orehov, črni čaj

kava, črna lupina orehov, črni čaj Oranžna: korenje, čili v prahu, mleta paprika

korenje, čili v prahu, mleta paprika Rožnata: rdeča pesa, brusnice ali brusnični sok, maline

rdeča pesa, brusnice ali brusnični sok, maline Rdeča: veliko rdečih čebulnih olupkov in olupkov rdeče pese

Pri naravnih barvilih velja isto pravilo kot pri vseh drugih - večjo količino ko uporabite, bolj intenzivna bo barva. V vsakem primeru izbrano živilo v loncu prekrijte z vodo in zavrite, nato ogenj zmanjšajte in kuhajte vsaj še 15 minut, raje eno uro. Mešanico precedite in obarvani tekočini dodajte dve ali tri žlice kisa.

Medtem skuhajte še jajca in jih ohladite. Nato jih prelijte z barvilom, ki ste ga pripravili – naj ga bo dovolj, da jajca prekrije v celoti. Jajca nato namakajte, dokler ne dobijo želenega odtenka, lahko jih tudi čez noč pustite v hladilniku, da bo barva res intenzivna.

Foto: Shutterstock

Ko ste pirhe pobarvali, jih je priporočljivo še natreti z oljem ali mastjo, saj se bodo s tem postali lepo bleščeči.

