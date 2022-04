Kako pobarvati pirhe s pomočjo svilene kravate? #video

S to tehniko boste ustvarili komplet pirhov, ki imajo sentimentalno vrednost, na primer iz dedkovih starih kravat, lahko pa se zabavate tudi ob nakupovanju poceni svilenega materiala. Ko izbirate tkanino, poiščite drzne vzorce v različnih barvah. Temnejši odtenki, kot so vijoličasti, rdeči, modri in zeleni, se na jajca prenašajo najbolje, pastelne in svetle barve pa bodo ustvarile subtilen dizajn. Obarvana jajca dajte v velikonočno košaro ali pa jih uporabite kot del letnega lova na jajca – ti svetlo obarvani okraski bodo zagotovo izstopali.

Kaj potrebujete?

nekuhana bela jajca

tkanino iz stoodstotne svile

belo bombažno tkanino

elastike

nizko posodo

vodo

bel vinski kis

papirnate brisačke

Postopek izdelave je zelo preprost

1. korak: Priprava

Kravato najprej razrežite po sredini in odstranite notranjo tkanino. Razrežite jo na večje kvadrate, tako da boste prekrili celotno jajce. Za tri jajca boste potrebovali približno eno kravato. Jajca nato z elastiko trdno zavijte v tkanino, a pazite, da ne počite lupine. Če nastanejo kakšne gube, jih poskušajte zgladiti. Trdneje ko boste jajce zavili, bolj viden bo vzorec. Jajce ovijte še z belo bombažno tkanino, saj bo ta preprečila, da se barva prenese na druga jajca. Nato jo zavežite še z elastiko.

2. korak: Kuhanje

Zavita jajca nežno položite v nizko posodo in jih zalijte s hladno vodo. Pozorni bodite, da so jajca popolnoma prekrita z vodo. Dodajte šest žlic belega vinskega kisa in jajca zavrite. Na nizkem ognju jih kuhajte še približno 20 minut. Kuhana jajca nato položite na papirnate brisačke in počakajte, da se ohladijo.

3. korak: Končni izdelek

Ko se jajca ohladijo, odvijte bombažno in svileno tkanino. Iste tkanine ne uporabite ponovno. Jajca nežno obrišite, če želite, da se svetijo, pa jih namažite še z rastlinskim oljem. Jajca so tako končana. Namenjena so le dekoraciji, uživanja ne priporočamo.

