Kaj nas pripelje do neznanske utrujenosti?

Razlogov za splošno utrujenost je lahko ogromno, od psiholoških, kot so stres, tesnoba in depresija, do fizičnih, kot so slabokrvnost, okužbe in druge bolezni, do fizioloških, kot so nosečnost, dojenje, premalo spanja in pretiravanje s telesno aktivnostjo.

Tudi slabe življenjske navade nas pripeljejo do pretirane utrujenosti, zaradi katere ne moremo sproščeno uživati v življenju in opravljati vsakodnevnih obveznosti.

Spremenimo vsakdanje navade

Med slabe navade prištevamo predolgo bedenje, uživanje preveč kofeina in alkohola ter slabo prehrano. Znano je, da ženske večkrat tarnajo zaradi prevelike utrujenosti.

Kako se lotimo te težave, je odvisno od vzroka za preutrujenost. Če diagnostični postopki ne razkrijejo nobenega osnovnega zdravstvenega razloga, moramo v svoj vsakdanjik poskušati vpeljati naslednje spremembe:

več kakovostnejšega spanja,

redno gibanje, ki naj mu sledi primerno obdobje počitka,

gibanje na prostem,

zmanjšanje količine kofeina,

dovolj vode, vsaj liter in pol na dan oziroma več, glede na telesno aktivnost ter temperaturo,

zdrava prehrana s čim manj transmaščobnih kislin in brez dodanih sladkorjev,

od osem do deset enot sadja in zelenjave na dan,

redna in uravnotežena prehrana z veliko zelene zelenjave,

preprečevanje stresa s tehnikami sproščanja.

Preprost ukrep: ravno prav gibanja in počitka

Sliši se protislovno, a pretežno sedeč življenjski slog nas lahko pripelje do neznanske utrujenosti, ko nimamo niti toliko energije, da bi šli peš do trgovine, kaj šele da bi se vsak dan odpravili na polurni sprehod.

Med gibanjem se v telesu sproščajo hormoni, ki izboljšujejo počutje in imajo še en čudežni učinek: kakovostnejši spanec. Začarani krog, v katerem smo se znašli zaradi načina življenja, lahko prekinemo z malce vztrajnosti. Trud bo poplačan z boljšim počutjem.

Po drugi strani pa pretiravanje z vadbo tudi vodi v izčrpanost. Skrivnost je v pravem ravnotežju. Telo, ki si nikoli ne opomore od vadbe, se z vsakim treningom še bolj utrudi.

Dobra regeneracija je ključna za to, da se mišice in tkiva spočijejo in da telo pridobi moč. Mišice potrebujejo od 24 do 48 ur, da po naporni vadbi okrevajo.

Glavni ukrepi za boljšo povrnitev energije po vadbi



Nadomeščanje energije s hrano. Telo si bo hitreje opomoglo, če mu bomo ponudili dovolj hranljivih snovi, in sicer bi morali v eni uri po vadbi zaužiti dovolj visokokakovostnih beljakovin in kompleksnih ogljikovih hidratov.

Počitek in sproščanje. Čas je najboljši način za okrevanje po naporni vadbi. Telo ima čudovito sposobnost, da poskrbi samo zase, če mu damo nekaj časa. Včasih je dovolj, če ne naredimo ničesar.

Raztezanje. Mišice bodo hvaležne za nekaj nežnega raztezanja po vadbi.

Masaža izboljšuje počutje in sprošča napete mišice.

Hladno-tople kopeli pripomorejo k hitrejši regeneraciji, saj izboljšujejo prekrvavljenost in izločanje škodljivih snovi.