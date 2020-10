Kaj bi jedli ob najdražjem vinu na svetu?

Oglasno sporočilo

Verjetno pa bi se zgodilo enako, če bi vam vino natočili iz različnih buteljk, ene povprečne in ene bolj prestižne. Vino iz na videz bolj butične buteljke bi ocenili za boljše od vina, natočenega iz ne tako privlačne buteljke. Spet bi šlo lahko za isto vino. Kako lahko to pojasnimo?

Skrivnost se skriva v delovanju možganov, konkretneje v dveh možganskih centrih, ki uravnavata pričakovanje in nagrajevanje. Ko vidimo buteljko z višjo ceno, pričakujemo večjo nagrado, kar spremeni naše dojemanje – v tem primeru okus vina.

Kakšen okus bi imelo najdražje vino na svetu?

Zdaj si predstavljajte, da vam postrežejo z najdražjim vinom na svetu. Gre za madžarsko vino Magnum Decanter Essencia letnik 2008, katerega buteljka stane nekaj manj kot 35 tisoč evrov. Do zdaj so iz izjemno omejene serije prodali nekaj več kot deset buteljk.

Če vas je presenetilo, da najdražje in torej tudi "najboljše" vino na svetu prihaja iz sosednje Madžarske, morda ne poznate zgodovine vin. Madžarska je namreč od 17. do 19. stoletja slovela kot območje, kjer so pridelovali najbolj kakovostna vina v Evropi. Danes, v začetku 21. stoletja, si je nekdanji sloves znova priborila regija Tokaj. Pa vendar so vina odlična tudi v preostalih regijah, pa naj gre za bela ali rdeča. Bele sorte pridelujejo predvsem ob Blatnem jezeru, kjer najdete izjemne sorte chardonnay, laški rizling, renski rizling, zeleni vetlinec in druge. Madžarska ponuja tudi bolj lahkotna bela vina, ki slovijo po svoji sadnosti in svežini.

Med najboljše rdeče sorte madžarskih vin pa spadajo modra frankinja, cabernet sauvignon, kadarka in cabernet franc, ki velja za enega najboljših na svetu.

Hrana, ki spada k najboljšim vinom

Če spadajo madžarska vina v sam svetovni vrh, je prav, da poiščemo hrano, ki spada k izbranim madžarskim vinom. Le tako boste namreč doživeli pravo izkušnjo, ki temelji na kombinaciji tradicionalnih madžarskih jedi in izbranih vin.

Madžarska kuhinja temelji na uporabi paprike, ki ni namenjena zgolj kuhanju, našli jo boste tudi na mizah madžarskih restavracij poleg soli in popra. Vsak madžarski obrok pa se začne z juho (leves). Tu prednjačijo golaževa juha (gulyásleves), fižolova juha (jókai bableves) ali pa ribja juha (halászlé) iz svežega soma ali krapa.

Madžarska kuhinja poleg paprike slovi tudi po mesu. Najbolj znana jed je golaž (gulyás), gosta goveja juha s čebulo, krompirjem v kockah in papriko, postrežena kot glavna jed. V Sloveniji je poznana tudi madžarska jed paprikaš, obara oz. golaž iz piščanca in paprike z dodatkom kisle smetane. Od širokega nabora vin se k nekoliko bolj pikantnim okusom izvrstno poda tokaj.

Resda k vinu ne spadajo sladice, se pa pravi obed brez njih ne sme končati. Kaj pravite na gobasto čokoladno torto s stepeno smetano ali pa flambirano palačinko s čokolado in orehi? Če želite sami pripraviti izjemno, a zato malce bolj zahtevno sladico, na spletu poiščite recept za torto doboš. Gre za torto iz več plasti čokolade in smetane, s prelivom iz karameliziranega sladkorja in lešnikovim nadevom.

Obisk sosednje dežele ali bližnje trgovine

Čeprav si ne morete privoščiti najdražjega vina na svetu, bodo vaši možgani z zadoščenjem prepoznali občutek nagrade ob izbranih madžarskih vinih in tradicionalnih madžarskih jedeh. Raznovrstnost hrane in novi okusi tako na krožniku kot v kozarcu vas bodo ponesli v občutke lagodja in izpolnitve. Morate se le odločiti za obisk sosednje dežele ali pa poiskati trgovino, ki ponuja široko paleto okusov madžarske kuhinje in izbranih madžarskih vin.

V Lidlovih trgovinah po vsej Sloveniji boste našli široko izbiro vin in drugih dobrot z vseh koncev sveta.

*Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je Lidl Slovenija.