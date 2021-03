Jedi, ki jih bomo pripravili to veliko noč

Za veliko noč oživijo stari običaji. Praznična miza je obložena s tradicionalnimi dobrotami, kot so šunka, hren, praznični kruh in potica, ter pisanimi pirhi, ki imajo pomembno vlogo pri praznovanju tega praznika. Praznovanje velike noči se začne že nekaj dni prej, ko pripravljamo praznično peko in skupaj pobarvamo jajčka. Poleg klasične orehove potice lahko praznik popestrijo tudi druge sladke dobrote.

Ni lepšega, ko iz domače kuhinje zadiši po omamno slastnih dobrotah. Foto: Getty Images

Kaj nam zagotavlja uspešno peko?

Za vedno uspele slastne pekovske dobrote je treba dobremu receptu dodati pravo merico ljubezni, tehniko priprave pa dopolniti z željo po pridobivanju vedno novih izkušenj. A se uspešna peka najprej začne z izborom kakovostnih sestavin ter moke odlične kakovosti, primerne moči in ustreznega tipa.

Moka je ključna sestavina za pripravo pekovskih izdelkov in mnogih slaščic. A ni vsaka moka primerna za kruh, kot tudi ne za potico. Zato namenite pozornost izbiri kakovostne moke. Za dobro peko je zelo pomembna tudi prava tehnika priprave testa in pravilno zgneteno testo.

Pravilno gneteno testo je osnova za dobro peko. Ročno gnetenje je zahtevno in dolgotrajno delo. Foto: Getty Images

Še vedno na roke gnetete testo?

Recepti, s katerimi boste obogatili praznično mizo

Za veliko noč je značilno, da se vsa družina združi ob mizi, polni najrazličnejših dobrot. Domača šunka, hren, pirhi in dišeča orehova potica, ki velja za kraljico obložene mize. Tisti, ki bi letos mizo želeli obložiti s še kakšno drugo dobroto, pa si lahko pomagate s spodaj predstavljenimi recepti preverjenih jedi in z nasveti za pravilno pripravo različnih vrst testa.

1. recept: zavitek s skuto in borovnicami

Vonj po sveže pečenem jabolčnem zavitku nas vedno spomni na dom. A tokrat predlagamo borovničevega, ki vas zagotovo ne bo pustil ravnodušnih. Vse se začne s pravilno zamešanim in raztegnjenim testom. Ko enkrat to obvladate, je priprava precej preprosta. Lahko se boste lotili tudi priprave zahtevnejših jedi z vlečenim testom, kot so štruklji, baklava, burek ali pa prekmurska gibanica.

Slasten zavitek s skuto in borovnicami nikogar ne pusti ravnodušnega. Priprava tega zavitka je morda bolj zahtevna, bo pa zato sladkanje z njim še toliko slajše.

Sestavine za vlečeno testo:

250 g zlate moke Mlinotest

2 žlici olja

½ žličke limonovega soka

sol

1,75 dl mlačne vode

5 žlic olja za kapljanje in premaz

Sestavine za nadev:

120 g zmehčanega masla

160 g sladkorja

3 jajca

500 g skute

100 g kisle smetane

1 zavitek vaniljevega sladkorja

sol

400 g borovnic

sladkor v prahu za posip

Priprava vlečenega testa: Na delovno površino presejte moko in na sredini naredite jamico. Dodajte ščepec soli, malce limonovega soka ter v jamico vlijte dve žlici olja in mlačno vodo. Sestavine dobro premešajte, nato pa jih z rahlo naoljenimi rokami hitro zgnetite v gladko in voljno testo. Oblikujte ga v kroglo in položite na naoljen krožnik. Tudi površino testa premažite z oljem. Pokritega s prozorno folijo ga pustite počivati vsaj 40 minut.

Izpopolnite veščine priprave vlečenega testa:

Priprava nadeva:

Ko testo počiva, pripravite nadev. V posodi dobro zmešajte maslo in sladkor, masi pa postopoma dodajte še jajca. Rahlo vmešajte skuto, kislo smetano, vaniljev sladkor in ščepec soli. Nato nadev postavite v hladilnik.

Sestavljanje zavitka:

Spočito testo položite na dovolj velik, pomokan prt in ga na tanko razvaljajte. Premažite ga z oljem in z rokami enakomerno razvlecite od sredine navzven, tako da krožite okoli delovne površine. Razvlecite nežno in z majhnimi gibi, da se testo ne raztrga. Debele robove odrežite.

Pripravljen nadev razporedite na polovico površine vlečenega testa in nanj potresite borovnice. Preostali del testa z dlanjo poškropite z oljem. Obloženo testo zvijte: najprej prepognite robove navznoter, da preprečite uhajanje nadeva, nato pa testo zvijte v zavitek, tako da dvignete prt in ga počasi privzdignete, da se testo zvija samo. Pripravljen zavitek s prtom prenesite na naoljen pekač. Površino zavitka premažite z oljem in pecite 45 minut v pečici, segreti na 180 stopinj Celzija. Ko se zavitek nekoliko ohladi, ga narežite in pred postrežbo posujte s sladkorjem v prahu.

2. recept: linški piškoti z lešnikovim namazom

Linški piškoti so zagotovo klasična izbira, ki popestri vsak pladenj s pecivom. V ustih se kar topijo in njihovega okusa se ne naveličamo. Krhko testo, ki ga boste potrebovali, je vsestransko, saj se uporablja za pite, več vrst piškotov in kifeljčke.

Linški piškoti vedno znova očarajo.

Sestavine za krhko testo:

300 g pšenične bele moke Mlinotest, tip 500

200 g masla

2 rumenjaka

125 g sladkorja

125 g zmletih mandljev

Priprava krhkega testa: Moko, zmlete mandlje in sladkor stresite skupaj, dodajte narezano maslo ter začnite mešati. Ko se masa skoraj povsem sprime, ji dodajte rumenjake. Pomembno je, da se testo zmeša čim hitreje, saj na ta način preprečimo, da bi postalo elastično ali trdo. Pri mešanju vam delo močno olajša kuhinjski robot. Maso na pomokani površini rahlo zgnetite, oblikujte jo v kepo, ovijte v prozorno folijo in dajte v hladilnik za eno uro.

Ohlajeno testo položite med dva kosa papirja za peko in ga razvaljajte na debelino nekaj milimetrov. Potem z modelčki izrežite piškote, polovici piškotov pa naredite luknjice, iz katerih bo gledal nadev. Piškote pecite od sedem do osem minut na 190 stopinjah Celzija.

Ko se piškoti ohladijo, tiste brez luknjic namažite z lešnikovim namazom in jih pokrijte s tistimi z luknjicami ter rahlo potresite s sladkorjem v prahu.

3. recept: sočni jabolčni kolač

Jabolčni kolač je sladica, ki vas ne bo pustila na cedilu. Je sočna in hitra za pripravo, kar pride prav, ko se obiski napovejo le kakšno uro prej. Sestavine za njo so skoraj zagotovo v domači shrambi.

Biskvitno testo je osnova, brez katere si peke ne znamo predstavljati. Uporabimo ga za mafine, rulade, kolačke, biskvitne polmesece, za biskvitne rezine, obložene s sadjem. Najpomembnejšo vlogo pa biskvit prav gotovo odigra pri pripravi tort najrazličnejših okusov.

Preprost jabolčni kolač lahko ponudimo ob katerikoli priložnosti. Pecivo je sočno, priprava pa hitra in otročje lahka.

Sestavine za biskvitno testo:

130 g pirine moke Mlinotest

70 g primorske posebne moke Mlinotest

125 g masla

125 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

limonov sok

3 jajca

2 žlički pecilnega praška

3 žlice mleka

Sestavine za obložitev testa:

3 jabolka

2 žlici marelične marmelade

2 žlici vode

Priprava biskvitnega testa: Z metlico ali mešalnikom penasto vmešajte maslo in sladkor, med mešanjem pa postopoma dodajte jajca. Masi dodajte še vaniljev sladkor in malo limonovega soka. V drugi posodi zmešajte obe vrsti moke in pecilni prašek. Mešanico postopoma dodajte prej pripravljeni masi. Ob koncu prilijte mleko. Pripravljeno maso za biskvit razporedite po večjem pekaču za torte, ki ste ga obložili s papirjem za peko, po obodu pa namazali z maslom.

Jabolka olupite in jim odstranite peške, narežite jih na četrtine in okrasite z zarezami. Nato jih razporedite po površini testa. Pred peko vrh kolača namažite s segreto mešanico marelične marmelade in vode. Kolač pecite 40 minut na 180 stopinjah Celzija.

Še vedno prisegate na klasično orehovo potico?

Čeprav se morda letos ne bo vsa družina zbrala ob obloženi mizi, to ne pomeni, da na njej ne bo slastnega peciva. Potica velja za sinonim praznikov. Najboljša je domača, sočna in bogato obložena. Speči dobro in hkrati lepo potico ni preprosto. Izkušene mojstrice peke potice bi vam povedale, da vaja dela mojstra. Pri Mlinotestu pa vejo, da bo z uporabo prave moke peka potice uspešnejša.

Receptov za orehovo potico je ogromno in sama priprava je zahtevnejša, a z izbiro prave moke bo zagotovo uspešna.

Magična moka Manitoba "0"



Morda je še ne poznate, a zaradi svojih uporabnih učinkovin si hitro utira pot v domače kuhinje, kjer postaja nepogrešljiva sestavina za pripravo sladkih in slanih dobrot. Moka Manitoba iz najkakovostnejše pšenice daje testu odlično elastičnost in raztegljivost, kar omogoča izdelavo vzhajanih izdelkov najvišje kakovosti tudi ob podaljšanem času vzhajanja testa. Še posebej primerna je za najzahtevnejše pekovske izdelke, kot so kruh, kruh z drožmi, pica, potica, pince in preostale zahtevne sladice. Moko lahko primešate tudi drugim vrstam moke, da dosežete boljše vzhajanje, zlasti tistim vrstam, ki same ne tvorijo glutena.

Za velikonočni zajtrk si letos privoščite pinco, pripravljeno z obogatenim kvašenim testom.