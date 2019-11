Izvirna poslovna darila: letos podarite zeleno zlato

Ob koncu leta je čas, da za poslovne partnerje izberemo prava poslovna darila – takšna, ki imajo zgodbo in so domačega porekla.

Podarite zeleno zlato in sodelujte v nagradni igri.

S poslovnim darilom podjetja sporočajo, koliko jim pomeni sodelovanje in da si še naprej želijo negovati odnos. Darilo je opredmetena vez med tistim, ki darilo daje, in tistim, ki ga prejema, zato je zelo pomembno, da se pri izbiri daril za svoje poslovne partnerje še posebej potrudimo.

Ko dajemo, sporočamo tudi svojo zgodbo. Z darilom slovenskega porekla bodo podjetja svojim poslovnim partnerjem sporočila, da so ponosna na svoje poreklo in da jim podarjajo košček svoje dežele.

Žlahtna darila iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi

Obdarovanci so vedno najbolj veseli daril z osebnim pečatom, ki v sebi skrivajo zgodbo o tradiciji, kulturni dediščini in pokrajini, od koder darilo izvira. Tudi bučno olje z več okusi, ki ga lahko pospremimo s praženimi bučnimi semeni v sladkih in slanih izpeljankah, so prava darila z dušo.

Z žlahtnimi darili iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi boste zadovoljili vse, ki imajo radi pristne slovenske okuse. Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo, hladno stiskano bučno olje, bučno olje iz belic, bučni liker, središko bučno olje s ptujskim lükom ter drugi izdelki iz buč, kot so čokolada z bučnicami, namazi iz buč in bučna semena z različnimi okusi, so pravi kulinarični presežki.

Obdarovanci bodo z njimi uživali pri pripravi najrazličnejših dobrot vse leto, tako da imajo ta darila neprecenljivo vrednost – zadovoljijo brbončice, obogatijo srce in so povrhu vsega še vrhunske kakovosti. Z darilom, ki se pohvali s takšno tradicijo kot olja Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, je preprosto nemogoče zgrešiti.

Poslovni protokol pri obdarovanju zapoveduje:

Vrednost daril ne sme biti previsoka, da se ne pojavi zadrega.

Darilo moramo poznati, da lahko obdarovancu povemo nekaj besed o njem.

Darilo naj bo v skladu z značajem obdarovanca.

Darilo naj bo izvirno.

Če nam razdalje in čas dopuščajo, darilo predamo osebno.

Osebna darila brez meja

Ljudje se radi obdarujemo, to nas zbližuje, saj z darili sporočamo pozornost in naklonjenost.

Pri osebnem obdarovanju si lahko privoščimo malce več domišljije. Še vedno pa imajo darila z zgodbo in karakterjem vedno večjo vrednost. Tudi za osebno obdarovanje se lahko odločimo za olja in druge izdelke Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

Oljarna JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Odlična bučna semena iz krajev z največ sonca v Prlekiji in Prekmurju dajejo olju osnovo za kakovost. Kakovost bučnega olja pa je tesno povezana z načinom predelave in izvorom bučnih semen. Steklenica bučnega olja Jeruzalem SAT: 750 ml "zaščitena geografska označba". Pri tej oznaki ste lahko prepričani, da je olje pridelano iz semen buč, ki so zrasle v Sloveniji. S tem je zagotovljeno, da je olje iztisnjeno brez kemijskih dodatkov, torej na star tradicionalen način. Od leta 2012 je Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija zaščiteno tudi na območju EU in vpisano v EU-register zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Nekaj predlogov za osebna in poslovna darila:

Središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l ali

Bučno olje iz belic, 0,25 l

Pražene bučnice 100g

štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

štajersko prekmursko bučno olje, 0,50 l

Svoj darilni komplet lahko sestavite z izdelki iz KATALOGA:

bučni liker

središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l

bučni liker

pražene bučnice

bučni namaz Bučotela v lesenem zabojčku

bučno olje iz belic, 0,25 l

središko bučno olje s ptujskim lükom, 0,25 l

bučnice z okusom v lesenem zabojčku

štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l

štajersko prekmursko bučno olje, 0,25 l ali središko bučno olje s ptujskim lükom 0,25L ali bučno olje iz belic 0,25L in

jabolčni kis 0,25 l v leseni embalaži