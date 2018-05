Italijanski okus, ki ga je vredno deliti

Ko je le mogoče, se obrok jé v družbi oziroma "in compania". Beseda compania namreč izhaja iz dveh italijanskih besed: con (s) in pane (kruh), kar bi pomenilo nekaj takega kot "lomiti kruh s prijatelji".

Osnova italijanske kulinarike so kakovostne in sveže sestavine, ki jih mojstrsko kombinirajo v preprostih, a že na prvi pogled zelo okusnih jedeh. Italijanske jedi navdušijo z neverjetno preprostostjo in božanskimi okusi. Vsak Italijan namreč ve, da so kakovostne sestavine najboljše, če se družijo le same s seboj in jim ne dodajamo nič drugega.

Ah, slastna mocarela – le kdo je nima rad?

Eden izmed stebrov njihove kulinarične tradicije je gotovo mocarela. Njena nežna, mehka struktura in delikaten, prefinjen okus predstavljata pravo ekstazo za naše brbončice, zato si jo radi privoščimo kar tako ali v kateri od tisoč kombinacij – mocarela se odlično znajde v prav vseh.

Mocarela pogosto spremlja italijanske jedi, pice, testenine, lazanje ali pa obogati različne vrste solat in zelenjave, popestri jedi z žara, ne nazadnje pa je dobra mocarela okusna kot samostojen prigrizek. Svoje ime je dobila zaradi posebne tehnike priprave, ko grudo sira zavijejo in odrežejo. Mozzare namreč po italijansko pomeni odrezati.

Najpriljubljenejši italijanski sir

Med italijanskimi proizvajalci mocarele je posebej navdihujoča zgodba o Galbaniju, ki se je začela leta 1882, ko sta Egidio Galbani in njegov oče Davide začela proizvajati sir "Robiola" - kremni in lahko mazljiv beli sir.

Egidijevo strastno izdelovanje najokusnejših italijanskih sirov je bilo hitro priznano. Zelo ga je skrbelo za podrobnosti izdelkov in znamka z njegovim imenom je hitro postala priljubljena.

Njihovi delavci po vsem svetu neutrudno delajo, da bi še naprej upoštevali filozofijo Egidija Galbanija. Oboževalci sirov lahko uživajo v kakovosti italijanskih sirov, pri kateri je gospod Galbani vedno vztrajal.

125 g mocarele Galbani

2 paradižnika

malo grobe morske soli in popra

za pesto malo soli in popra

60 g svežih lističev bazilike

60 g sveže naribanega sira Galbani Grana Padano

30 g pinjol

1 strok česna

80 ml oljčnega olja

Očistite in operite dva zrela, dišeča paradižnika. Potem jih skupaj s 125 g mocarele Galbani narežite na enako debele rezine ter jih razporedite na krožnik, tako da se pokrivajo. Tako razporejene rezine paradižnika in mocarele posolite z grobo morsko soljo, dodajte poper, prelijte z najboljšim oljčnim oljem ter poškropite s sveže pripravljenim pestom. Svež pesto pripravite tako, da strete česen s ščepcem soli in 60 g sveže bazilike v možnarju. Strtemu česnu in baziliki dodajte 30 g popraženih pinjol ter pomešajte s 30 g sveže naribanega ribanca. Vse skupaj previdno pomešajte in dodajte oljčno olje. V omako dodajte še preostalih 30 g sveže naribanega ribanca, posolite, dodajte poper ter po želji še oljčno olje. Buon appetito!

500 g tankih špagetov

100 g Galbani Mozzarella di Bufala

100 g masla

100 g parmezana

3 jajca

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

malo peteršilja

ščepec soli in poper

nekaj češnjevih paradižnikov

Skuhajte testenine po navodilih na pakiranju, odcedite jih, dajte jih v posodo ter jih, dokler so še tople, začinite z mehkim maslom in češnjevimi paradižniki. Dobro pomešajte. V skledi stepite jajca, ki jih boste vmešali v parmezan. Dodajte poper in posolite ter prelijte čez tople (ne pa vroče) špagete in pomešajte. V ponvi ogrejte olje in dodajte polovico testenin. Po njej razporedite mocarelo, narezano na tanke kose, ter pokrijte s preostalimi testeninami. Na srednje močnem ognju pražite frittato na eni strani. Potem jo prenesite na pokrov, tako da iz ponve zdrsne nanj, zdaj na pokrov položite prazno ponev in jo hitro obrnite, tako da frittata pade nazaj v ponev. Pustite frittato, da se popraži do konca. Lahko jo servirate toplo ali hladno, pred serviranjem pa jo posipajte s peteršiljem. Buon appetito!

Ocvrta mocarela

230 g majhnih mocarelic

120 g moke

2 jajci

60 ml mleka

150 g drobtin

3 ščepce soli

2 ščepca mletega belega popra

1 žlička česna v prahu

olje za cvrenje

Mocarelice dobro odcedite in položite na krožnik, obložen s papirnato brisačko. Prekrijete jih s še eno papirnato brisačko, ki jo nežno pritisnete na mocarelice, da se dobro osušijo. Pripravite si tri skodelice skodelice: v prvo damo moko; v drugo ubijete jajci, ki ju dobro razžvrkljate, nato pa jima primešate še mleko; v tretjo skledico pa date drobtine, ki jih pomešate s soljo, poprom in česnom. Mocarelice najprej pomokate, nato jih potopite v jajčno zmes, nazadnje pa povaljate še v drobtinah. Na kuhalnik pristavite globoko ponev z oljem. Počakate, da se olje zelo dobro segreje, vendar pazite, da se ne bi iz olja začelo kaditi. Mocarelice postopma ocvrete v olju. Cvrete jih približno dve minuti oz. toliko časa, da postanejo zlatorjave barve. Pazite, da v olje ne položimo preveč mocarelic hkrati! Ocvrte kroglice odlagate na papirnato brisačo, ki popije odvečno maščobo, nato pa jih razporedite po servirnem krožniku. Postrežete jih z izbranimi omakami in pomakami. Buon appetito!