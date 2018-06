Italijanska kraljica, ki se ji ne gre upreti

Italijanska kuhinja je na svetu zagotovo med najbolj priljubljenimi kuhinjami. Je raznolika, pa vseeno preprosta, bogata in predvsem zdrava. V Italiji je hrana vse, njihova kulinarika pa je svetu ponudila veliko, med drugim tudi snežno belo vrsto italijanskega sira z nežnim okusom in mehko teksturo – mocarelo.

Ime prihaja iz besede mozzare, kar pomeni prekiniti ali odrezati. Mocarela je v osnovni obliki pasterizirano mleko. Večinoma se izdeluje v obliki različno velikih kroglic, ki tehtajo med 20 in 250 grami, od velikosti češnje do velikosti cmoka. Vsebovati mora najmanj 44 odstotkov maščobe v suhi snovi.

Mocarela spada v vrsto sirov, imenovanih pasta filata, kar dobesedno pomeni raztegljivi sir. Prav pasta filata in mocarela sta najpomembnejši prispevek Italije k svetovni proizvodnji sira v zadnjih letih. Pasta filata je izraz, ki obsega različne vrste sira, za katere je značilno, da so narejeni po posebnem proizvodnem postopku. Najprej izdelajo grudo, jo odcejajo, močno kisajo in nato vročo obdelajo tako, da jo raztegujejo.

Vlakna raztegnejo z uporabo mehanske napetosti, da dosežejo njihovo primerno teksturo in obliko. Značilna italijanska mocarela je oblikovana v kroglice, težke od manj kot 100 pa vse do 300 gramov in več. To je mlečno bel, zelo mehek sir z rahlim vonjem po mleku ali smetani. Nikoli ni kisel in ima zelo milo aromo po maslu. Bolj kot po aromi se odlikuje po funkcionalnih lastnostih.

Italija je dala svetovni kuhinji veliko dragocenosti in mocarela je gotovo ena izmed njih.

Začetki izdelave mocarele segajo v srednji vek na območje neapeljske planote v Italiji. Prvotna surovina za izdelavo mocarele je bivolje mleko, Italijani pa ga uporabljajo še danes, vendar je industrijski način proizvodnje proizvajalce prisilil, da kot surovino uporabljajo tudi kravje mleko, saj je bivolov vse manj tudi v Italiji, v preostalih delih Evrope pa jih skoraj ni. Italijani sicer letno predelajo okoli 2,5 milijona ton mleka v mocarelo, kar je 20 odstotkov od skupne proizvodnje sira.

Veliko proteinov in malo maščob

V primerjavi s preostalimi siri mocarela vsebuje veliko proteinov in malo maščob, dobro je prebavljiva in ne redi. Vsebuje tudi veliko kalcija in vitamina D ter blagodejne mlečne fermente. Surova mocarela je nasitna in primerna tudi kot samostojna jed ali kot dodatek.

Italijani jedo mocarelo skoraj vsak dan, ob vseh priložnostih, saj se odlično poda k testeninam in picam, lahko pa jo jemo kot dodatek k drugim jedem ali kot samostojno jed ob primerni pijači. Mehka mocarela oziroma bella napoli se odlično poda k solatam, še zlasti k paradižnikovi, k testeninski, mesni ter tudi šobski solati.

Najbolj priljubljen italijanski sir Med italijanskimi proizvajalci mocarele je posebej navdihujoča zgodba o Galbaniju, ki se je začela leta 1882, ko sta Egidio Galbani in njegov oče Davide začela proizvajati sir Robiola - kremni in lahko mazljiv beli sir. Egidievo strastno izdelovanje najokusnejših italijanskih sirov je bilo hitro priznano. Zelo ga je skrbelo za podrobnosti izdelkov in znamka z njegovim imenom je hitro postala priljubljena. Njihovi delavci po vsem svetu neutrudno delajo, da bi še naprej upoštevali filozofijo Egidia Galbanija. Oboževalci sirov lahko uživajo v kakovosti italijanskih sirov, pri kateri je gospod Galbani vedno vztrajal.

Peresniki s paradižniki in mocarelo Galbani

Sestavine za 4 osebe

mocarele Galbani 200 g kroglic

50 ml oljčnega olja

600 g zrelih paradižnikov (ali olupljenih iz pločevinke)

1 šopek sveže bazilike

200 ml smetane

sol

strt pisan poper

300 g peresnikov

Priprava V posodi segrejte olje, dodajte koščke paradižnikov in velik del sesekljane bazilike ter pustite, da pri nizki temperaturi vse skupaj lahno vre približno deset minut. Prilijte smetano in omako kuhajte še pet minut. Po želji začinite s soljo in poprom. Testenine skuhajte po navodilih z embalaže in jih odcejene stresite v vročo omako. Dodajte kroglice mocarele, lahno premešajte in jed potresite z baziliko. Takoj postrezite. Čas priprave: približno 35 minut.

Spirale z mocarelo Galbani

Sestavine za 4 osebe

mocarele Galbani 300 g

morska sol

strt limonin poper

1 zavitek listnatega testa

oljčno olje

Za omako:

3 žlice kečapa

2 žlici majoneze

2 žlici kisle smetane

strt poper