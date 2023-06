Foto: Pivovarna Laško Union

Nov teden in zadnji recept kuharskega mojstra Luke Novaka, zmagovalca kulinaričnega tekmovanja Masterchef 2022. Tokrat nam je pripravil recept za hrustljavo piščančjo cezarjevo solato s polento.

HRUSTLJAVA PIŠČANČJA CEZARJEVA SOLATA S POLENTO

SESTAVINE:

Piščanec

dimljene paprike

2 zvrhani žlici polente

olivno olje

Solata:

ciabatta

1 strok česna

1 glava rdečega radiča

3 rezine dimljene pancete

½ rimske solate (to je tista, ki je malo nazobčana in obstaja tudi v vijoličasti barvi)

10 zrelih češnjevih paradižnikov

1 velika podolgovata rdeča paprika

balzamični kis

kreša ali njej podobno mikrozelenje

Preliv:

1 strok česna

2 limoni

40 g parmezana

4 fileti inčunov v olju

4 zvrhane jedilne žlice naravnega jogurta

omaka Worchestershire

1 rdeča žlica vinskega kisa

1 čajna žlica angleške gorčice

15 g sveže bazilike

1 dcl piva Hoppy Lager 0,0

POSTOPEK PRIPRAVE:

Na srednji ogenj postavimo veliko ponev, na močan ogenj pa ponev z rešetko.

Razgrnemo listič papirja za peko. Nanj položimo piščančje prsi in jih izdatno začinimo s soljo, poprom, sladko dimljeno papriko in dvema zvrhanima žlicama polente. Papir za peko prepognemo, nato pa piščanca z valjarjem potlačimo in sploščimo na približno 1,5 centimetra debeline. Če valjarja nimamo, lahko uporabimo za zdaj še polno steklenico Union Premium Hoppy Lagerja 0.0.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Piščančje prsi položimo v veliko ponev, po treh ali štirih minutah jih obrnemo, dokler ne postanejo zlate in lepo pečene.

Foto: Porsche Inter Auto

Ciabatto narežemo na štiri debele rezine, položimo na ponev z rešetko in jih odstranimo, ko so lepo popečene z obeh strani.

En strok neolupljenega česna drobno nasekljamo ter damo v višjo posodo. Iztisnemo sok dveh limon, nadrobimo 40 gramov parmezana in dodamo štiri fileje inčunov, štiri zvrhane žlice naravnega jogurta, omako Worchestershire, eno žlico rdečega vinskega kisa, eno žlico gorčice, baziliko in Union Premium Hoppy Lager 0.0. Sestavine stepemo, da zmes postane lepa in gladka. Na koncu začinimo po okusu.

Na četrtine narežemo še rdeči radič in dodamo v ponev skupaj s panceto, da se nekaj minut peče.

Grobo narežemo solato in jo razporedimo po veliki servirni deski ali krožniku.

Čeznjo razporedimo ciabatto, paradižnik in papriko. Na trakove narežemo piščanca in ga položimo okoli sredinske inštalacije. Vse skupaj pokapljamo s prelivom, nadrobimo hrustljavo panceto in dodamo krešo ali mikrozelenje. Po želji po vrhu naribamo še malo parmezana.



Foto: Pivovarna Laško Union