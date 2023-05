Foto: Pivovarna Laško Union

Nov teden in nov recept kuharskega mojstra Luke Novaka, zmagovalca kulinaričnega tekmovanja Masterchef 2022. Luka nam je pripravil morski recept: dušene školjke s pivom na sredozemski način.

DUŠENE ŠKOLJKE S PIVOM NA SREDOZEMSKI NAČIN

SESTAVINE:

ekstra deviško oljčno olje

1 sesekljana rumena čebula

½ zelene paprike

½ rdeče paprike

4 stroke nasekljanega česna

sol in poper

2 zrela paradižnika

½ čajne žličke kumine

½ čajne žličke dimljene paprike

½ čajne žličke rdeče paprike – chilli flakes

1 ½ skodelica vode

1–1,5 kg školjk klapavic

1 čebula, obrezana in sesekljana

1/3 skodelice sesekljanega svežega peteršilja

nefiltrirano pivo Union Premium

2 rdeča čilija

POSTOPEK PRIPRAVE:

Najprej preventiva. Školjke, s katerimi se potencialno lahko zastrupimo, prepoznamo po tem, da so odprte. Odprte torej čim prej vrzite v koš za organske odpadke. Tiste, ki so tesno zaprte, pa preložimo na pladenj in jih pokrijemo z vlažno kuhinjsko krpo.

Lotimo s priprave juhe iz belega vina. V veliki posodi segrejemo ¼ skodelice ekstra deviškega oljčnega olja na srednjem ognju. Dodamo čebulo, papriko, česen, čili ter limonino travo. Začinimo s soljo in poprom ter kuhamo približno pet minut, redno premešamo in pazimo, da se česen ne zažge. Vmešamo paradižnik, dodamo kumino, papriko in kosmiče rdeče paprike. Zalijemo s približno dvema decilitroma piva in vodo.

Povišamo ogenj, da tekočina rahlo zavre. Pivo spijemo do konca.

Kuhamo nekaj minut, da se paradižniki nekoliko zmehčajo (pribl. od 5 do 7 minut). Po potrebi dodamo še ščepec soli.

Znižamo ogenj na srednje velik in dodamo školjke. Pokrijemo s pokrovko in kuhamo, dokler se večina školjk ne odpre (pribl. od 7 do 10 minut). Vse školjke, ki so še zaprte, zavržemo.

Ugasnemo ogenj ali ponev odstavimo ter dodamo zeleno čebulo in peteršilj.

Jed postrežemo v kakšni lepi, dekorirani keramični posodi s prilogo najljubšega hrustljavega kruha.