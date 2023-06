Tortilje s pivsko omako iz čokolade

Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice in zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, za več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji, so vsak na svoj izvirni kuharski način predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piv Union Premium.