Gurmanska izkušnja s štirimi šefinjami

Ruska dača je vila tisočerih zgodb. Lani je bila po skrbni obnovi odprta za oglede, po otvoritvi kavarne in ureditvi okolice privablja ljubitelje druženja ob popolni kavi, čaju in nebeških sladicah. Tretjega julija, ob 18. uri, odpira svoja vrata tudi kulinaričnim dogodivščinam.

Tanja, Kristina, Kaja, Ana

Prvo gurmansko doživetje bo premierno kar dvakrat. Najprej za Rusko dačo kot gostitelja in organizatorja kulinaričnega dogodka, hkrati pa tudi za ekipo ustvarjalk. In ta ni od muh. Gre za štiri mojstrice kuhanja, ki jih je široka javnost lahko spoznala v letošnjem priljubljenem resničnostnem šovu MasterChef: Tanjo Pirc, Kristino Jakopič, Kajo, Balentič in Ano Potočnik. Televizijska tekma zaradi korona virusa še čaka svoj epilog, zato šefinje za veliki finale želijo ostati v vrhunski kuharski formi.

AfterChef

Podjetna strokovnjakinja za marketing in odlična kuharica Tanja Pirc je svojo prihodnost po MasterChefu, ne glede na izid tega šova, »zakoličila« z oblikovanjem svoje lastne znamke AfterChef. Ideja temelji na povezovanju odličnih mojstrov in mojstric kuhanja v ekipe, ki pripravljajo nepozabna gurmanska doživetja. Prijateljstva, zrasla v MasterChefu, so tako prvi korak dolgoročne, verjamemo uspešne, kulinarične zgodbe.

Zakaj Ruska dača?

Izbor Ruske dače za prvo lokacijo, kjer bo ekipa AfterChef dokazala svoje kuharske veščine, je bil skorajda »naravna« izbira. Ne le, da gre za novo, zelo privlačno lokacijo, bogato z različnimi vsebinami, in zgolj streljaj od središča Ljubljane, ampak ideja povezuje tudi sestri Tanjo Pirc in Natašo Pirc Musar, ki je skupaj s soprogom Alešem Musarjem solastnica Ruske dače.

Štiri šefinje – štirje hodi

Vsaka od šefinj bo 3. julija zvečer pripravila eno jed, goste pa pred tem čaka dobrodošlica »na žlico«, ki bo odraz kulinarične pestrosti večera in tudi osebnih raznolikosti ustvarjalk. Pripravile bodo gurmansko popotovanje, sestavljeno iz jedi, s katerimi so se v MasterChefu najbolj izkazale in zanje dobile največje priznanje sodnikov Bineta Volčiča, Luka Jezerška in Karima Merdjadija. Tanja bo kreatorka zelenjavne kremne juhe s poširanim jajcem, Katarina bo pripravila rižoto z mariniranimi škampi, Kaja, največja poznavalka mesa, bo poskrbela za glavno jed, jagenjčka s črno polento, baziliko in gobovo omako, Ana pa bo kulinarično doživetja zaokrožila s svojim znamenitim limoninim tartom.

Odprto za vse ljubitelje dobre hrane, toda butično Ekipa Ruske dače in AfterChef mojstrice kuhanja vabijo na večerjo vse, ki znajo uživati v dobri hrani, ki slavijo prave, pristne domače sestavine, lokalno pridelavo in naravne vire. Dogodek je odprt, a so zanj zaradi omejenega prostora potrebne rezervacije, ki jih gostje uredijo osebno v kavarni Ruska dača, Zg. Gameljne 18, od ponedeljka do petka med 12. in 21. uro ter ob sobotah in nedeljah od 10.00 do 21.00. Rezervacijo lahko potrdijo tudi prek e-pošte vila@ruska-daca.si ali telefonsko 068 646 148.

Vila za dogodke

Kulinarika bo imela svoje trajno mesto v Ruski dači tudi v prihodnje. Še posebej so ponosni na idejo Cesarske večerje, gledališko kulinaričnega dogodka, ki mu pri nas ni enakega. Gre za večerjo s petimi hodi, ki so pripravljeni po izvirnem meniju banketa, organiziranega 2. decembra 1908 v ljubljanskem hotelu Union, v čast 60-letnice vladanja cesarja Franca Jožefa.

Vse kapacitete in storitve Ruske dače, vključno z vilo s tremi apartmaji, je mogoče tudi najeti za poslovne ali zasebne dogodke, kot so poslovna srečanja, kosila, večerje in tudi obletnice, poroke in druga družinska ali poslovna slavja. Obiskovalci jih vedno lahko dopolnijo z doživetjem kraljevskega udobja v vožnji z Rolls Roycem.

Redni ogledi vile so ob sobotah ob 11. in ob 12. uri, za najavljene skupine tudi po dogovoru.