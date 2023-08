Ena najprestižnejših restavracij zaradi izrednih razmer do nadaljnjega zaprta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Dvora Jezeršek, ene najprestižnejših restavracij v Sloveniji, so sporočili, da bo restavracija zaradi izrednih vremenskih razmer do nadaljnjega zaprta.

V izjavi, ki so jo objavili na svojem profilu na Facebooku, so zapisali, da držijo pesti, "da se vreme čim prej umiri, da bomo lahko naš Dvor spravili v normalno stanje". "Ostanite na varnem," so dodali.

S fotografij, ki so jih objavili, je razvidno, da je območje restavracije v celoti poplavljeno.

Dvor Jezeršek, katerega vodja je priznani slovenski kuharski chef Luka Jezeršek, je več kot 250 let stara domačija, ki je prejela tudi naziv Kulinarično središče Okusiti Slovenijo.

Zaprt tudi Mozirski gaj

Zaradi petkovega obilnega deževja je pod vodo tudi park cvetja in etnografski muzej na prostem Mozirski gaj. Posledično bo park do nadaljnjega zaprt, so sporočili iz vodstva parka.

Odpovedali so tudi pričakovano poletno razstavo, ki naj bi se sicer odprla 11. avgusta. "Ko se stanje izboljša in bomo park ponovno odprli, vas bomo o tem seveda obvestili," so še dodali.

