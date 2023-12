Ekskluzivna praznična recepta Darka Klemna: svinjska lička in koktejl Praznična sreča.

Praznična svinjska lička z mineralnimi vlivanci in čebulno marmelado – recept Darka Klemna (za 4 osebe)

Recept je nastal v sodelovanju z njegovim sous chefom Natalinom Banom.

Svinjska lička

Sestavine:

1 kg svinjskih ličnic

1 srednje velika čebula

strok česna

1 korenček

steblo zélene

1 l mineralna voda TEMPEL

1 dcL rdečega vina

sol, poper, kumina

Svinjska lička operemo, začinimo s soljo, poprom in kumino po okusu. Na olju popražimo nasekljano čebulo, nato še preostalo, na kose narezano zelenjavo. Po približno 10 minutah dodamo ličnice, popražimo 3 minute, nato zalijemo z mineralno vodo TEMPEL in rdečim vinom. Na majhnem ognju pokrito kuhamo približno 1 uro 30 minut, odvisno od velikosti ličnic. Med kuhanjem na nekaj minut vse premešamo.

Mineralni vlivanci

Sestavine:

3 jajca

450 g moke

3 dcL mineralne vode TEMPEL

sol

Jajca in sol razžvrkljamo v posodi. Dodamo mineralno vodo TEMPEL, na koncu dodamo moko in vmes mešam z metlico, da dobimo gladko, homogeno maso. Zavremo slano vodo. Maso počasi spuščamo skozi cedilo v vodo in vlivance kuhamo še 5 minut. Iz površja jih poberemo s penovko in ohladimo.

Kuhane vlivance prepražimo na maslu, da dobijo rjavo barvo in postrežemo ob ličnicah z omako, v kateri so se dušila.

Čebulna marmelada

Sestavine:

250 g čebule

50 g suhih sliv

50 g pancete

1 jušna žlica jabolčnega kisa

sol, poper

Čebulo narežemo na tanke lističe. Panceto narežemo na kocke in jo damo pražiti na malo maščobe. Ko dobi svetlo rjavo barvo, dodamo čebulo in vse skupaj na majhnem ognju počasi pražimo naprej. Vmes večkrat premešamo. Po 15 minutah dodamo na poljubne kose narezane (ali cele) suhe slive, solimo, popramo po okusu. Vse skupaj kuhamo še 30 minut. 2 minuti pred koncem dodamo še žlico kisa. Čebulno marmelado prelijemo preko vlivancev.

Praznična sreča – recept Darka Klemna

Recept je nastal v sodelovanju z njegovim sous chefom Natalinom Banom.

Sestavine za koktejl:

0,5 dcl soka mandarine

0,03 dcl mandljevega likerja

0,03dcl cimetovega sirupa

1 dcl suhega penečega vina

1dcl mineralne vode TEMPEL

led, rezina mandarine in cimetova palčka za dekoracijo

V mešalno posodo za koktejle damo 6 kock ledu, naravni mandarinov sok, cimetov sirup ter mandljev liker. Vse skupaj dobro premešamo. Pomembno je, da tekočino obvezno precedimo in s tem odstranimo odvečno vodo od ledu, katero bomo kasneje nadomestili z mineralno vodo TEMPEL.

Izberemo dolgi kristalni kozarec, v katerega najprej nalijemo tekočino iz mešalnika, nato dodamo mineralno vodo TEMPEL in nazadnje še vino. Z dolgo žličko pazljivo premešamo, saj nebi radi izgubili nežnih mehurčkov iz našega koktejla. Na koncu okrasimo z olupkom mandarine, ledom in cimetovo palčko.