Edina kava, ki je nikakor ne moreš skuhati narobe

Oglasno sporočilo

Včasih med kuhanjem kave nismo prepričani, koliko čajnih žličk je treba dati v džezvo, še manj, koliko vode je treba doliti. A naši gosti si zaslužijo, da jim postrežemo najboljšo skodelico kave.

S kapsulami Barcaffè Perfetto je vsaka skrb odveč!

Da skuhate popolno kavo, lahko kapsulo preprosto vstavite v kavni aparat in pustite, da jo ta skuha. Poleg tega je v vaši skodelici tako vedno sveža kava, tudi takrat, ko jo potrebujete.

Kaj pravijo "kavoljubi", kdaj je čas za Barcaffè Perfetto?

Kavo Barcaffè Perfetto najraje postrežemo gostom. Saj veste, za druge se po navadi zmeraj bolj potrudimo, kot se zase.

Pri Barcaffè pa se trud začne že z obiranjem kavnih zrn, ki poteka ročno in v več korakih. Samo popolnoma zrele jagode lahko dajo tako popolno zrno, da navduši vsakega gosta, ko se to "prelevi" v skodelico popolne kave. Posebne pozornosti in pomembnosti pa je deležno praženje, saj je od njega odvisna kakovost mešanice.

In kaj dela kavo tako posebno?

Raznolikost okusov in njena kakovost! Asortima mešanic Barcaffè Perfetto sestavljajo Barcaffè Perfetto Espresso, kremast Barcaffè Perfetto Cappuccino in mlečni okus Barcaffè Perfetto Caffè latte. Kave lahko pripravite tudi v kavnih aparatih Dolce Gusto. Portfelj Barcaffè Perfetto mešanic, ki so združljive z Nespressom, pa sestavljajo Perfetto Espresso, Perfetto Single Origin Brazil z aromo po čokoladi in praženih oreščkih ter Perfetto Single Origin Ethiopia z vonjem po pomarančnih cvetovih in jasminu.

Vodilni položaj blagovne znamke Barcaffè na slovenskem trgu je dokaz, da cenimo kakovost in prefinjenost okusa kave, ki je s kavnimi mešanicami Barcaffè Perfetto postal še bolj samoumeven.

Če še ne veste, kateri okus najprej poskusiti, obiščite spletno mesto Barcaffè, kjer boste dobili vse informacije.