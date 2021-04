Costa Coffee – legendarni okus kave tudi v Sloveniji

Costa Coffee , ki sta jo leta 1971 v Londonu ustanovila brata Sergio in Bruno Costa, priseljenca iz Italije, danes posluje na 31 mednarodnih trgih. Ima več kot 2.700 kavarn v Združenem kraljestvu in na Irskem ter 1.200 kavarn po vsem svetu. Je najhitreje rastoča veriga kavarn v Združenem kraljestvu in na Irskem, vse kavne navdušence pa bo razveselila novica, da lahko v njenem prefinjenem okusu uživajo tudi v Sloveniji.

Ni vsako zrno dovolj dobro

Brata Costa sta preizkusila 112 mešanic preden sta se odločila za tisto, ki si zasluži postati Signature Blend, legendarna mešanica srednje pražene kave nežnega okusa, po kateri so postali prepoznavni. Danes je manj kot 5 % vseh kavnih zrn na svetu dovolj dobrih za Costa Coffee. Vsa zrna se pražijo počasi, da ohranijo čim več naravnih olj, zaradi česar ima kava bolj nežen in bogat okus.

Med poznane mešanice Costa Coffee sodijo še naslednji okusi:

Signature Blend Dark, intenzivna temno pražena kava z rahlo aromo karamele, ki se odlično prileže z mlekom. V kolikor jo boste pili črno, pa boste začutili tudi okus praženih oreškov in čokolade.

Signature Blend Dark, intenzivna temno pražena kava z rahlo aromo karamele, ki se odlično prileže z mlekom. V kolikor jo boste pili črno, pa boste začutili tudi okus praženih oreškov in čokolade. Brigh Blend, sproščena mešanica srednje pražene kave je proizvedena iz 100% južnoameriških zrn Arabice. Navdušuje s sladkostjo, ki prebudi čute, bogat okus čokolade pa dopolnjujejo kiselkaste note agrumov in sladka karamela.

Colombian Single Origin je eksotična mešanica srednje pražene kave, ki prihaja iz kolumbijskih gorskih podnožij in se ponaša z bogatim okusom, ki spominja na karamelo.

Decaf Blend, brezkofeinska kava, ki pri okusu ne sklepa kompromisov. Zaradi nežnega praženja je obdržala svoje lastnosti, njen okus pa vas bo spomnil na čajno pecivo.

Vsa zrna, ki jih uporablja Costa Coffee, imajo certifikat organizacije Rainforest Alliance, znamka pa spoštuje tudi druge standarde, ki ščitijo rastlinski in živalski svet, naravne habitate, delavske pravice in lokalne skupnosti.

Slovenija je eno od prvih tržišč, na katerem je podjetje Coca-Cola HBC uvedlo znamko Costa Coffee. Ponudba podjetja pa obsega široko paleto mešanic in formatov, v kateri se nahaja kava v zrnu, mleta kava in kava v kapsulah, s čimer bo pokrit širok razpon želja in potreb kupcev ter potrošnikov.

Za vsakega ljubitelja kave svoj recept

Za različne načine priprave kave potrebujete različne pripomočke – od turških džezvic do italijanskih kafetjer ali sofisticiranih kavnih aparatov. Priprava kave je umetnost in vsak ima svojo najljubšo recepturo, ki bo zasijala v popolnosti, če bomo imeli na voljo najboljše sestavine.

Predstavljamo nekaj skrivnosti izkušenih mojstrov priprave kavnih napitkov.

Klasična turška kava, ki je v slovenskih domovih še vedno najbolj priljubljena

Za dve skodelici v džezvo vlijemo 200 mililitrov hladne vode, dodamo 20 gramov mlete kave Costa Coffee (približno štiri kavne žličke) in dobro premešamo. Postavimo na ogenj in segrevamo, da se pena začne dvigovati. Premešamo in še enkrat pristavimo na ogenj, da se pena še enkrat dvigne. Nekateri so prepričani, da s ponovnim segrevanjem izgubimo dišeče hlapljive snovi, zato tega ne priporočajo. Odločitev je stvar izbire, glede na to, kakšna kava vam najbolj prija.

Kava Latte ali bela kava za nežne duše

Pripravimo Costa espresso in s penilnikom spenimo mleko, da dobimo gosto mlečno peno. V visok kozarec vlijemo najprej Costa espresso in do vrha napolnimo še z mlečno smetano.

Kava Latte Macchiato ali eleganten kavni koktajl

V visok kozarec do vrha najprej nalijemo mlečno smetano in nato dodamo Costa espresso.

Za ljubitelje italijanske priprave kave v kafetjeri

V kafetjero nalijemo vodo. Posodico s filtrom čisto do vrha napolnimo z mleto kavo Costa Coffee. Kavo narahlo poravnamo, vendar ne pritisnemo premočno, da ne preprečimo vodni pari dvigovanja skozi kavo v zgornjo posodico. To lahko privede do grenkega okusa kave na koncu. Namestimo zgornjo posodico kafetjere in jo položimo na kuhalnik. Kavo kuhamo z odprtim pokrovom, da preprečimo pregrevanje kave. Odstavimo jo, ko zavre in začne pršiti skozi zgornjo odprtino. Kavo takoj nalijemo in postrežemo, saj bi se sicer v kafetjeri še naprej kuhala.