Čokolada, ki v sebi skriva fantastično velike koščke

Ko pomisliš na nekaj sladkega, je čokolada Jimmy Fantastic gotovo ena od glavnih slaščic, ki si je zaželijo vsi ljubitelji čokolade - tudi tisti zahtevnejši. Da je čokolada zares fantastična, pričajo njeni velikanski koščki, ki so jih magično zapakirali v elegantno embalažo in z njimi preseneti vse, ki jo prvič odprejo in poskusijo. In zato tudi kupijo ponovno.

Če še nisi prepričan/-a, zakaj izbrati ravno čokolado Jimmy Fantastic, potem te bodo o tem gotovo prepričali spodnji razlogi.

Fantastična embalaža z veliko skrivnostjo

Večja skrivnost od čokoladne recepture Jimmy Fantastic sta samo še njen ovitek in količina čokolade, ki se skriva v njem. Na prvi pogled mala čokolada v svojem papirnatem ovitku namreč skriva kar 180 gramov velikih koščkov čokolade. To pomeni, da če kupiš vseh šest okusov, dobiš več kot kilogram čokolade. Za vse, ki si želijo hitrejšega sladkega premora, pa so na voljo tudi manjše 100- in 50-gramske čokolade Jimmy Fantastic. Da nakupovalna vrečka iz trgovine ni pretežka.

Veliki, večji, največji koščki čokolade

V čokoladni tovarni Jimmy Fantastic velja pravilo: veliki koščki = čokoladna čokolada, večji koščki = čokoladnejša čokolad. Samo zadnje najdeš v tem priročnem pakiranju. Tako veliki koščki, da navaden "a" ni dovolj, čokolada gre v usta le pri res velikem "AAA".

Šest fantastičnih okusov, ki pričakujejo podmladek

Hrustljavi, slani, praženi, ni, da ni! Dodatkom, ki bogatijo velikanske koščke čokolade Jimmy, so dodali nekaj ekstra. Kombinacije okusov tako niso le lešniki in mandlji, temveč praženi lešniki in mandlji, karamela je postala slana karamela, okus kokosa spremljajo speculas keksi in tako dalje. Jimmyjevim šestim značilnim okusom se bo kmalu pridružil še en okus, ki pa za zdaj ostaja še skrivnost.

Kakavova zrna pridelana na trajnostni način

Ne le, da je ta fantastična čokolada sestavljena iz kakovostnih sestavin, zavzema se tudi za dobrobit pridelovalcev kakava, njihovih družin in varstvo narave. Jimmy Fantastic je namreč ponosni ambasador fundacije Cocoa Horizons, ki spreminja grenke zgodbe pridelovalcev kakava v slajše. Preberi več o fundaciji Cocoa Horizons.

Ko zapoješ s polnimi usti čokolade

Jimmy vedno preseneča! S svojo komunikacijo je ob samem prihodu na trg zabaval kupce, danes pa je zanje pripravil novo presenečenje. Da je ljubitelj kakovostne čokolade, že vemo, posebej pa mu je ljuba tudi dobra glasba! Novo melodijo TV oglasa je navdihnila njegova najljubša pevka in hollywoodska zvezda. Ker, saj veš, kako gre - večji kot so koščki, glasnejši je užitek!

Izberi svojega čokoladnega favorita in uživaj v fantastično velikih koščkih čokolade Jimmy Fantastic!





