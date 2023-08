Burger King v Indiji zaradi visokih cen paradižnika tega umika iz svojih jedi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Visoke cene paradižnika v Indiji so ameriško verigo s hitro prehrano Burger King prisilile, da ga je tam umaknila iz svojih jedi. Podoben ukrep sta julija sprejeli že verigi s hitro prehrano McDonald's in Subway, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Paradižnik sicer velja za nepogrešljiv del indijske kuhinje.

"Zaradi nepredvidljivih razmer glede kakovosti in ponudbe paradižnika ne moremo dodajati v našo hrano. Trudimo se, da bi paradižnik vrnili v naše burgerje," je po poročanju AFP navedeno na poslopju ene izmed restavracij verige Burger King v indijski prestolnici New Delhi.

Burger King je v Indiji prisoten od leta 2014, pri čemer je svojo običajno ponudbo govejih hamburgerjev nadomestil z izborom piščančjih in vegetarijanskih alternativ in se tako prilagodil verskim prepričanjem velikega števila tamkajšnjih prebivalcev, ki prakticirajo hinduizem.

Indijska centralna banka Reserve Bank of India je pretekli teden opozorila na zviševanje cen hrane. V zvezi s hrano jo skrbi predvsem rast cen paradižnika. Te so pod pritiskom zaradi neugodnih vremenskih razmer in škodljivcev, ki negativno vplivajo na letošnjo letino.