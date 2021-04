Brusilec nožev, za katerim norijo profesionalni kuharji

Za dosego vrhunskih kuharskih rezultatov je potrebnih mnogo let dela in vajeništva. Toda na koncu trik pravih kuharjev tiči v orodjih, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Najpomembnejše od njih je set ostro nabrušenih jeklenih nožev, saj je oster rob na nožu eden glavnih faktorjev pri pripravi hrane.

Mnogi kuharji pri svojem delu še vedno uporabljajo svoj prvi set nožev, ki so jih kupili, saj ta za njih predstavlja najpomembnejše orodje v kuhinji.

Za vsak korak pri pripravi kulinarične mojstrovine je namreč treba imeti prav določen nož, ki omogoča, da kuhar doseže popolnost na krožniku. Ta se namreč začne pri sami pripravi sestavin, pri čemer rezanje predstavlja večino dela.

V osvojitev te veščine gre toliko ur dela, da ni čudno, da so pravi chefi na svoje nože tudi čustveno navezani. Prav zaradi tega posvečajo posebno pozornost temu, da so njihovi noži vedno optimalno ostri.

Da noži ohranijo ostrino kot ob prvem nakupu, ni dovolj dober nož ali katerikoli brusilec nožev. Profesionalni kuharji sledijo tem petim trikom:

1. Nikoli ne uporabljajo enega noža za vse

Vsak kuhar se zaveda, da ima v kuhinji vsak nož svojo vlogo. Uporaba enega noža za vse hitro pripelje do uničenja rezila. Tako je najbolje, da si zagotovite vsaj štiri različne nože za rezanje.

Za rezanje mesa in velike zelenjave je najboljši velik kuhalni nož, na trgu obstaja zelo široka izbira.

Za čiščenje zelenjave in sadja je treba imeti ločen nož, ki vam omogoča tanjše in bolj natančno rezanje.

Za rezanje kruha in pekovskega peciva potrebujete nož z dvignjenim rezilom.

Za preostale sestavine pa univerzalni nož, dolg do 15 centimetrov.

2. Po uporabi nože vedno pravilno sperejo

Da nož ohrani svojo ostrino in kakovost, ga je treba po uporabi takoj sprati pod mlačno vodo.

V primeru, da se je na nožu nabrala umazanija, ki se je ne da samo sprati, uporabite mehko gobo in detergent.

Nožev ne perite v pomivalnem stroju, saj temperaturna razlika in kemikalije uničujejo tako jekleno ostrino noža kot tudi ročaj.

Ko ste sprali nož pod vodo, ga obrišite do suhega, da preprečite korozijo.

3. Nože uporabljajo na pravilni rezalni površini

Pomembno je tudi, na kakšni površini režete sestavine za svojo jed. Najbolj priporočljivo je, da je deska za rezanje narejena iz lesa ali bambusa.

Trde površine, kot sta steklo ali kovina, hitro otopijo rezila in jih obrabijo.

4. Nože hranijo ločeno od preostalih orodij in pribora

Profesionalni kuharji imajo svoje nože shranjene v torbici za nože, kjer vsak nož počiva v svojem razdelku. Te so navadno narejene iz usnja ali iz blaga. Isti učinek skladiščenja lahko dosežete tudi tako, da hranite nož v lesenem bloku.

Pomembno je namreč, da so noži ločeni od jedilnega pribora. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb in otopitve rezil.

5. Imajo dober brusilec nožev in nože redno ostrijo

Ne glede na zgornje trike se sčasoma vsak nož obrabi in njegovo rezilo postane topo. Top nož za razliko od ostrega noža ne sledi jasno svoji poti, ko ga uporabljamo za rezanje sestavin.

Slabo nabrušen nož zahteva več napora, ki posledično ob napačnem gibu ali rezu pripelje do poškodbe.

Temu se lahko preprosto izognemo tako, da jeklene nože redno in pravilno ostrimo, kar nam omogoča dober brusilec nožev.

