Brez slabe vesti: prigrizek tega poletja

Hrana je dandanes tako ali drugače povezana tudi z rituali. Se strinjate? Povezujemo jo z družbenimi dogodki in podobnimi priložnostmi, marsikdo pa si zelo težko predstavlja, da bi si ogledal film ali svojo priljubljeno serijo brez kakršnihkoli prigrizkov. Miren sobotni večer, poležavanje na kavču, na sporedu super filmska uspešnica – idealno! Pa vendar, nekaj vam manjka. Prigrizek, seveda!

Chio je že vrsto let sinonim za blagovno znamko, ki v celoti zadovoljuje vse potrebe porabnikov po slanih prigrizkih. Pri tem zagotavlja vrhunsko kakovost in edinstven okus. Na trgu so pred kratkim predstavili nov, brezglutenski prigrizek iz leče. Na voljo je v dveh okusih, in sicer soljeni in z okusom kisle smetane. Chio Lentil chips, soljeni je primeren tudi za vegane. Oba vsebujeta kar 40 odstotkov manj maščob kot običajen krompirjev čips. Ste ga že poskusili? Čaka vas na trgovskih policah.

Sladko ali slano? Čeprav se okusa med sabo ne izključujeta, mi prisegamo na slano. Prigrizke radi grizljamo na zabavah ali kar tako, na večernem druženju s prijatelji, ob kozarcu hmeljevega napitka ali preprosto ob uživanju na kavču ob gledanju televizije, najljubše serije, filma ali športnega dogodka. Preprosto - izberite priložnost.

Če je prigrizek narejen s skrbno izbranimi sestavinami in na bolj "zdravi" osnovi kot sorodni izdelki, toliko bolje. Čips na osnovi leče? Zveni mamljivo.

Okusna in zdrava stročnica

Leča, okusna in zdrava stročnica, spada ne le med najstarejše stročnice, temveč tudi med najstarejše kulturne rastline na svetu. Je nepogrešljiva na mizah tistih, ki se prehranjujejo zdravo.

Leča velja za zelo dragoceno stročnico, zelo dober in obenem poceni vir rastlinskih beljakovin in vlaknin ter odličen vir železa. Po količini železa lahko tekmuje z belim mesom ali ribami. Čeprav je nizkokalorična, vas bo nasitila, hkrati pa poskrbela za dobro počutje in vitalnost.

Že pred kakšnimi 13 tisoč leti so jo gojili in veselo zobali na današnjem Bližnjem vzhodu, tudi v Evropi so jo radi uživali že v kameni dobi. Pred kakšnimi 500 leti jo je začel zamenjevati fižol, leča pa je počasi, a vztrajno tonila v pozabo.

Dandanes ponovno zaseda pomembno vlogo v prehranjevalni verigi, zanimivo pa je, da je nekoč veljala za "hrano za reveže".

Chio - prvi naslov za čips

Ste vedeli, da se za blagovno znamko Chio skriva družina Opel. Blagovna znamka Chio je bila prvič predstavljena leta 1962. Ste vedeli, da besedo Chio sestavljajo začetnice imen družinskih članov družine Opel (Carlo, Heinz, Irmgard von Opel)? Blagovna znamka je z leti postopoma rasla in si ustvarila dober položaj v svoji panogi. Ko gre za čips, je prvi naslov gotovo Chio.

Z novim prigrizkom na osnovi leče blagovna znamka ustvarja izdelek, ki je podoben vašemu do zdaj najljubšemu prigrizku linije Chio, le da je za vas še boljši in bolj zdrav – kot leča.

Chio Lentil - 40 odstotkov manj maščob kot običajen krompirjev čips

Ko vas prevzame vaša najljubša TV-serija, ko z družino igrate družabne igre, ko ste obdani s svojimi najboljšimi prijatelji, prigrizkom in dobrimi mehurčki … Kadarkoli gre za trenutke s tistimi, ki jih imamo radi, si nedvomno radi izberemo prigrizke, ki so nizkokalorični in narejeni na dobri osnovi.

Brezglutenski in aromatiziran Chio Lentil hrustljavega okusa ter teksture si lahko privoščite brez slabe vesti, saj je narejen na osnovi leče in s sončničnim oljem. Njegova glavna posebnost je, da vsebuje 40 odstotkov manj maščob kot običajen krompirjev čips in 13 odstotkov beljakovin.

Na voljo je v okusih morske soli in s kislo smetano. Sestavine so izključno rastlinskega izvora, zato je prigrizek primeren tudi za vegane.